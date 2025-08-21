패션과 AI가 만나면?…성주재단·MCM·이화여대 글로벌 포럼

KIFT 개최…디지털 패션과 기술 융합 주제



성주재단과 MCM, 이화여자대학교 패션디자인학과가 '디지털 패션과 기술 융합'을 주제로 글로벌 포럼을 연다.

세 기관은 다음 달 5일 오후 2시 서울 이화여대 대학원관 중강당에서 글로벌 포럼 'KIFT(Korea International Fashion Tech) 2025'를 개최한다.

KIFT는 패션과 기술의 융합을 주제로 한 글로벌 포럼으로, 지난해 이탈리아 밀라노에서 열린 첫 KIFT 얼라이언스 포럼을 통해 시작됐다.

당시 행사는 한국-이탈리아 수교 140주년을 기념해 열렸으며, 밀라노 두오모 광장에서 펼쳐진 K팝 플래시몹까지 결합해 패션·기술·문화 교류의 장으로 주목받았다.

올해는 무대를 서울로 옮겨 밀라노에서의 성과를 확장하는 자리로 마련된다.

이번 포럼에서는 ▲패션테크: 미래 디자인 ▲패션·뷰티 분야의 인공지능 혁신 ▲스마트·지속가능한 미래를 위한 패션테크 진화 등 패션 산업의 미래를 이끌 핵심 의제들이 집중적으로 다뤄진다.

특히 서울패션위크와의 협력을 모색하며, 국내외 디자이너, 테크 스타트업, 패션 산업 관계자들이 함께 참여한다.

성주재단은 이번 행사를 통해 KIFT를 서울패션위크 공식 일정으로 포함시키고, 글로벌 인재 양성을 더욱 확대할 계획이다. 자세한 행사 개요와 프로그램, 사전 등록은 KIFT 2025 공식 랜딩 페이지에서 확인할 수 있다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



