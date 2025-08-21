"반려동물 사랑한다면, 이별도 공부하세요"…강서구, 장례 견학 프로그램 마련

자치구 최초…내달 12일까지 선착순 모집

서울 강서구(구청장 진교훈)가 자치구 최초로 ‘반려동물 장례 견학’ 프로그램을 마련하고 참가자를 모집한다. 갑작스러운 반려동물과의 이별에 슬기롭게 대처하고 올바른 추모 문화를 확산하기 위한 취지다.

2024 서울서베이에 따르면 서울시 반려동물 양육 가구 비율은 19.5%로 조사됐으며, 강서구에는 3만6638마리의 반려동물이 등록돼 있다. 반려동물을 가족처럼 여기는 가구가 늘고 있는 만큼, 반려동물 장례 방식에 대한 사회적 관심도 커지고 있다. 그러나 구체적인 절차와 서비스 정보는 부족해 보호자들이 어려움을 겪는 실정이다.

이에 강서구는 변화하는 장례문화를 반영해 이번 견학 프로그램을 기획했다. 참가자들은 9월 17일 오후 2시부터 5시까지 인천 서구에 있는 전문 반려동물 장례식장을 방문해 전문가 해설과 함께 장례 절차를 체험·견학한다.

프로그램은 장례 절차, 납골당 시설, 추모 프로그램 순으로 진행된다. ‘장례 절차’에서는 입관-화장-봉안-추모 등 과정을 안내하며, ‘납골당 시설’에서는 안치 방식과 수목장·화단장 등 다양한 선택지를 소개한다. 마지막 ‘추모 프로그램’에서는 메모리얼 스톤, 유골함, 액자 등 반려동물을 추억할 수 있는 방법들이 소개된다.

참가 신청은 9월 12일까지 선착순 30명을 대상으로 받으며, 강서구민 누구나 무료로 참여할 수 있다. 자세한 내용은 강서보건소 누리집 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

진교훈 강서구청장은 “반려동물 장례는 보호자에게 매우 중요한 이별의 순간”이라며, “이번 견학 프로그램을 통해 반려동물에 대한 공감과 따뜻한 시선이 확산되길 바란다”고 말했다.





