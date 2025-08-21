본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

경제

트럼프, 'ICC 수배' 네타냐후에 "전쟁영웅…나도 그렇다"

오수연기자

입력2025.08.21 05:33

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 전쟁영웅이라고 주장했다.


19일(현지시간) 트럼프 대통령은 보수 성향 언론인 마크 레빈의 라디오쇼 인터뷰에서 지난 6월 미국과의 공조 하에 이란 핵시설 등을 공격한 네타냐후 총리에 대해 "좋은 사람(good man)"이라고 평가한 뒤 "그는 전쟁 영웅"이라며 "내 생각에 나도 그렇다"고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이어 트럼프 대통령은 "나는 그 전투기들을 보냈다"며 자신의 지휘로 지난 6월22일(이란 현지시간) 미군 폭격기가 이란 핵시설 3곳을 벙커버스터로 타격한 사실을 언급했다.

트럼프 대통령은 "여섯번의 전쟁을 종식했고, 이란과의 전쟁도 종식했다"며 "나는 그들(이란)의 핵 능력을 완전히 제거했다. 그들은 기회만 있었다면 이스라엘에 2초 이내에 핵무기를 사용했을 것"이라고 말했다.


또 가자지구에 억류돼있던 인질들을 석방한 것을 언급하며 "인질을 모두 되찾은 사람은 바로 나다"라고 말했다. 다만 전임 조 바이든 대통령 시절 약 105명의 인질이 석방됐다고 뉴욕타임스(NYT)는 지적했다.


국제형사재판소(ICC)는 작년 11월 네타냐후 총리에게 이스라엘-하마스 전쟁 중에 발생한 가자지구 민간인 인명 피해 등 혐의로 체포영장을 발부했다. 또 네타냐후 총리의 가자지구 완전 점령 방침이 논란이 되고 있지만 트럼프 대통령은 그에 대한 전폭적인 지지를 표하고 있다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계 작성 이래 최고치 내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'아메리카당' 만든다더니…머스크, 뭐하고 있나

"난자 얼리는 것도 투자"…2030 여성들의 남다른 미래 준비

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"…요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

'먹는 위고비·한달 7㎏ 감량'…식품 불법광고·판매 적발

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

'케데헌' 열풍에 한국 검색량 사상 최고…K푸드·관광 기대감

새로운 이슈 보기