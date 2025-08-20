본문 바로가기
HD한국조선해양, 두산에너빌리티 베트남 현지법인 '두산비나' 인수

조성필기자

입력2025.08.20 17:25

시계아이콘00분 44초 소요
인수액 2900억 규모… 지분 100% 확보
아시아 지역 항만 크레인 사업 거점 활용
두산 "급성장 핵심사업 적시 투자 목적"

HD현대 조선 부문 중간지주사인 HD한국조선해양이 두산에너빌리티의 베트남 법인인 '두산에너빌리티베트남'(이하 두산비나)을 인수한다.


HD한국조선해양은 20일 두산에너빌리티와 두산비나 주식 전량에 대한 매매계약(SPA)을 체결했다고 밝혔다. 총 인수 금액은 약 2900억원 규모다. 두산비나는 2006년 설립돼 베트남 꽝응아이성 중꾸엇 산업공단에 위치해 있으며, 화력발전용 보일러, 석유화학 설비, 항만 크레인, LNG 플랜트 모듈 등을 생산해왔다.

두산비나 전경. HD한국조선해양 제공

HD한국조선해양은 기존 사업을 유지하는 동시에 이 부지를 LNG·LPG·암모니아·액화이산화탄소운반선 등에 들어가는 독립형 탱크 생산기지로 활용할 계획이다. 또 아시아 지역 내 항만 크레인 사업의 전략 거점으로도 육성해, 친환경 선박 확대에 따라 급증하는 기자재 수요에 대응한다는 전략이다.


HD한국조선해양 관계자는 "이번 인수는 양사 이해가 맞아떨어진 결과로 정부의 협조도 큰 도움이 됐다"며 "생산 역량 확보를 통해 글로벌 친환경 선박 시장 경쟁력을 강화하고, 수익성을 극대화하겠다"고 밝혔다.


두산에너빌리티 측은 이번 매각에 대해 "글로벌 에너지 수요 확대에 따라 대형 원전, SMR(소형 모듈 원자로), 가스터빈 등 핵심 사업에 집중하기 위한 투자 재원 확보 차원"이라고 설명했다. 실제로 두산에너빌리티는 올해 초 체코 자회사 '두산스코다파워' 상장을 통해 1500억원을 조달한 데 이어 이번 매각으로 추가 자금을 확보했다. 박상현 대표는 "확보한 재원은 모두 SMR 및 가스터빈 설비 확충 등 성장 사업에 투입할 예정"이라고 밝혔다.

두산에너빌리티는 이번 매각과는 별개로 베트남 사업에 대해선 계속 추진한다는 방침이다. 지난 6월에는 오몬4 가스복합발전 프로젝트 수주에 성공했으며, 앞으로도 현지 에너지 인프라 사업에 참여할 계획이다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

