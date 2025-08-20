본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

원테크주식회사 박종호 대표, 경남교육감 감사장 받아

영남취재본부 송종구기자

입력2025.08.20 13:36

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

원테크주식회사 박종호 대표이사가 지난 19일 후학 양성을 위한 장학사업에 기여한 공적 등을 인정받아 경상남도교육감 감사장을 받았다.

원테크주식회사 박종호 대표이사 경남교육감 감사장 받아.

원테크주식회사 박종호 대표이사 경남교육감 감사장 받아.

AD
원본보기 아이콘

박 대표는 교육부와 과기정통부, 중기부, 산자부, 국세청이 후원한 제31회 전국전산회계경진대회의 성공적인 개최를 위해 물심양면으로 지원하는 등 대회 수상자들의 취업에도 적극적으로 도움을 줬다.


또한 경남대학교와 가족회사 협약식을 체결하는 등 지역 대학생의 취업에도 적극적으로 나서고 있어 지역인재 양성을 위한 선한 영향력을 실천하는 기업상의 모범적인 사례가 되고 있다.

원테크는 방위사업청이 주최하고 대한민국 국방부가 후원한 2025 방위산업 대전에 참가하는 등 대외 경쟁력 강화를 위한 기업 활성화에도 심혈을 기울이고 있다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계 작성 이래 최고치 내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

7년 만에 피운 꽃…케데헌이 증명한 새로운 길

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

'먹는 위고비·한달 7㎏ 감량'…식품 불법광고·판매 적발

"나이 들기 전에 미리"…난자 얼리는 2030 여성 늘었다

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

'이태원 참사' 출동 소방관 숨진 채 발견

새로운 이슈 보기