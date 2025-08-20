원테크주식회사 박종호 대표, 경남교육감 감사장 받아

원테크주식회사 박종호 대표이사가 지난 19일 후학 양성을 위한 장학사업에 기여한 공적 등을 인정받아 경상남도교육감 감사장을 받았다.

원테크주식회사 박종호 대표이사 경남교육감 감사장 받아. AD 원본보기 아이콘

박 대표는 교육부와 과기정통부, 중기부, 산자부, 국세청이 후원한 제31회 전국전산회계경진대회의 성공적인 개최를 위해 물심양면으로 지원하는 등 대회 수상자들의 취업에도 적극적으로 도움을 줬다.

또한 경남대학교와 가족회사 협약식을 체결하는 등 지역 대학생의 취업에도 적극적으로 나서고 있어 지역인재 양성을 위한 선한 영향력을 실천하는 기업상의 모범적인 사례가 되고 있다.

원테크는 방위사업청이 주최하고 대한민국 국방부가 후원한 2025 방위산업 대전에 참가하는 등 대외 경쟁력 강화를 위한 기업 활성화에도 심혈을 기울이고 있다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>