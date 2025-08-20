김동연, 70일간의 '민생경제 현장투어' 돌입…TOK첨단재료 착공식 참석

김동연 경기도지사가 20일 '민생경제 현장투어' 70일간의 대장정에 돌입했다.

김동연 지사는 이날 1000억원대의 외국 투자유치 현장인 TOK첨단재료㈜ 평택 포승공장 착공식에 참석하는 것으로 첫 일정을 소화했다.

TOK첨단재료㈜는 이날 포승읍 희곡리 817-5 5만5560㎡(1만6807평)에 총 1010억원을 투자해 고순도 화학제품 및 포토레지스트 제조시설을 구축한다. 지금은 황량한 자갈밭이지만, 내년 7월이면 최첨단 반도체 생산설비 시설로 확 달라지게 된다.

포토레지스트는 반도체 원료인 원판 모양의 실리콘웨이퍼에 뿌리는 '감광액(感光液)'을 말한다. 빛을 받아 반도체 회로를 그리는 데 사용되는, 핵심 소재다. 과거 일본이 우리나라에 대한 반도체 수출 제재 품목에 포함되면서 관심을 끌기도 했다.

TOK첨단재료㈜는 삼성전자, SK하이닉스, TSMC, 인텔 등에 납품하는 세계 시장점유율 1위 포토레지스트 생산기업으로 TOK(도쿄오카공업)의 한국법인이다.

평택 공장이 준공되면 일본 의존도가 높은 반도체 핵심 소재 포토레지스트의 국내 자급률이 확대된다.

김동연 지사는 "반도체는 국가경쟁력을 좌우하는 첨단전략산업이며, 그 중심에는 소재-부품-장비가 있다"면서 "경기도를 반도체 국제허브로 만드는 데 있어 중요한 결실을 맺게 됐다"고 이날 착공식 의미를 평가했다.

특히 "핵심 소재의 안정적 생산기반 확보를 통해 공급망 안정과 기술 자립도 향상을 이룰 수 있을 것"이라고 강조했다.

한편 경기도는 평택 포승·현덕지구를 포함해 용인, 이천, 화성, 안성 등 반도체 산업 거점을 연결하는 세계 최대 규모의 반도체 클러스터를 구축하고 있다. 포승·현덕지구는 반도체 벨트의 서해안 관문이자 첨단소재 거점이다.

김 지사는 "오늘 착공식은 'K-반도체 벨트'를 향한 가속 페달"이라며 "K-반도체 벨트의 완성도를 강화한다는 점에서 (오늘 착공식이) 아주 커다란 의미가 있다"고 평가했다.

아울러 "지사 취임 후 100조원 이상 투자유치를 약속했는데 현재 91조를 달성한 상태"라며 "두 달 뒤쯤 목표를 앞당겨 달성할 수 있을 것 같다"고 밝혔다.

그러면서 "(투자유치는)경기도 일자리를 활성화하고, 나아가 도민 삶의 질을 향상하는 데 기여할 것으로 믿는다"고 덧붙였다.

김 지사는 이날 착공식을 마친 뒤 평택항 마린센터로 이동해 자동차 기업 및 부품기업 관계자들을 만난다.

김 지사는 앞서 지난 3월31일 평택항에서 미국의 자동차 관세 부과 발표로 직접적 타격이 예상되는 자동차 업계를 만나 애로를 청취한 뒤 경기도비상경제회의를 여는 등 선제 대응에 나섰다.

지난 4월10일엔 직접 미국으로 가서 그레첸 휘트머 미시간 주지사를 만나 한국 부품기업-미 완성차 3사 채널 구축 등 4개 항의 합의도 이끌었다.





