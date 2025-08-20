본문 바로가기
사회
경남대, 제76회 2024학년도 후기 학위수여식 개최

영남취재본부 송종구기자

입력2025.08.20 11:49

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박재규 총장 "대학의 눈부신 결실 중심에는
졸업생 여러분이 늘 있었음을 기억하길"

경남대학교는 20일 오전 10시 30분 본관 4층 대회의실에서 제76회 2024학년도 후기 학위수여식을 개최했다.

제76회 후기 학위수여식 전경.

제76회 후기 학위수여식 전경.

이번 학위수여식을 통해 ▲박사 35명 ▲석사 190명(대학원 50명, 산업경영대학원 26명, 교육대학원 73명, 행정대학원 41명) ▲학사 540명 등 총 765명의 우수 인재를 배출하게 됐다.


박재규 총장은 기념사를 통해 "오늘 뜻깊은 학위수여식을 맞이한 졸업생 여러분께 진심으로 축하의 인사를 건네며, 졸업생을 늘 지지해 주신 가족과 친지, 교수님들께도 깊이 감사드린다"고 말했다.

그러면서 "개교 79주년을 맞이한 경남대는 RISE사업 선정 등 대형 국책사업에서 대학의 혁신 역량을 인정받으며 교육·연구뿐 아니라 지역 및 국제 협력 분야에서 의미있는 성과를 거두고 있다"며 "눈부신 결실의 중심에는 졸업생 여러분이 늘 있었음을 기억하면서 대학에서 쌓은 지식과 경험을 바탕으로 책임 있는 사회구성원으로 성장하길 바란다"고 강조했다.


한편, 2024학년도 후기 박사학위 수여자 명단은 ▲문학박사 이남희 ▲교육학박사 김나연, 박해민, 예다교, 오예경, 우완웨, 윤정애, 이정란 ▲경영학박사 공지은, 윤봉현 ▲무역학박사 김라윤 ▲법학박사 박수환, 배준범 ▲정치학박사 김동수, 송영근, 신의호, 하태원 ▲지역학박사 장샤오룽 ▲이학박사 곽영환, 구희빈, 송선해, 정선혜, 최미주 ▲공학박사 김재규, 진철, 한상술 ▲음악학박사 리수팅, 옌사오보, 왕샤오쉐, 주이융, 훠메이지 ▲체육학박사 강성미, 김동완, 변기찬, 최영준이다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
