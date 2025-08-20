민형배 "예술인 산재 보상, 구조적 대책 필요"

문체부 공공기관 '성과 보상' 부재 지적도
민형배 더불어민주당 의원.
더불어민주당 민형배 의원(광주 광산을)은 지난 19일 열린 문화체육관광위원회 전체회의에서 예술인 산재보험 제도의 구조적 한계를 지적하며, 실효성 있는 개선책 마련을 촉구했다.
민 의원은 "예술인 산재보험의 지급액 격차가 심각하다. 전체 노동자의 평균 지급액이 1,900만원인데, 예술인은 고작 900만원이다"며 "임의가입 제도의 구조적 한계 때문이다"고 밝혔다. 이어 "문체부가 지난 5년간 약 4억3,000만원을 들여 설명회와 홍보 사업을 진행했지만, 가입률은 여전히 23.5%에 불과하다"며 "가입률이 낮으니 업무상 상해를 당해도 산재 처리 비율이 11.5%밖에 되지 않는 악순환이 이어지고 있다. 단편적 홍보가 아니라 구조적 대책이 필요하다"고 강조했다. 이에 대해 최휘영 문화체육관광부 장관은 "대책을 마련하겠다"고 답했다.
문체부 산하 공공기관 보수 격차 문제도 지적됐다. 민 의원은 "타 부처 산하 공공기관에 비해 문체부 산하기관 보수는 상대적으로 낮고, 성과급도 충분치 않다"며 "최근 큰 사회적 반향을 일으킨 '뮷즈'의 성과에도 담당 공직자들에게 인센티브가 전혀 없었다"고 꼬집었다. 이에 최 장관도 "제도 보완이 필요하다"고 답했다.
민 의원은 "산재 사망을 '사회적 타살'이라고 규정한 대통령의 뜻이 예술인들에게도 예외 없이 적용돼야 한다"고 전제한 뒤, "문화정책 성과가 공직자들에게도 제대로 보상되는 구조를 만들어야 한다"고 강조했다.
