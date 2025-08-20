코스피가 한 달 만에 3100선이 붕괴된 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다.
[포토] 3100선 무너진 코스피
2025년 08월 20일(수)
