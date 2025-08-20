본문 바로가기
광주과학관, 광복 80주년 기념 ‘독립과 발명’ 전시

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.20 10:34

국립광주과학관이 광복 80주년과 발명의 날 60주년을 맞아 특허청과 함께 '독립과 발명' 기획전을 열고 있다고 20일 밝혔다.

국립광주과학관에서 열린 ‘독립과 발명’ 전시를 관람객들이 살펴보고 있다. 광주과학관 제공

국립광주과학관에서 열린 '독립과 발명' 전시를 관람객들이 살펴보고 있다. 광주과학관 제공

전시는 지난 13일부터 다음 달 30일까지 과학관 1층 로비에서 진행된다. 발명을 통해 조국 독립과 과학 강국의 기반을 마련한 다섯 명의 독립 유공 발명가들의 이야기를 다룬다.


광주과학관은 이번 전시를 특허청이 기획한 순회전시를 팝업 형태로 제작해 선보였다. 부처 간 협력 사례로도 꼽힌다.

전시에는 정인호, 권도인, 강영승, 장연송, 박영로 선생 등 다섯 명의 발명가가 소개된다. 발명품 삽화와 QR코드로 연결되는 웹페이지를 통해 상세한 내용을 볼 수 있다.


이번 전시는 과학관 연구원들이 자체 보유 장비와 자재를 활용해 직접 제작·설치한 첫 사례로, 앞으로 소규모 팝업 전시를 수시로 개최할 수 있는 기반을 마련했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
