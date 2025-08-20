본문 바로가기
3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'

김대현기자

입력2025.08.20 09:50

코스피, 1.74% 하락…3096.78에 거래
대부분 업종 약세…코스닥도 하락세

한국증시가 20일 하락 출발 후 약세를 이어가고 있다. 코스피는 50여포인트 빠지며 3100선을 내줬다.


20일 오전 9시40분 기준 코스피지수는 전날 대비 54.78포인트(1.74%) 내린 3096.78에 거래되고 있다. 이날 지수는 30.4포인트(0.95%) 내린 3121.52로 출발한 후 낙폭을 확대하며 3090선까지 하락했다. 외국인과 기관이 각각 791억원, 2061억원어치를 순매수하고 있다. 개인은 2832억원어치를 팔아치우고 있다.

서울 중구 하나은행 딜링룸 모니터에 코스피를 비롯해 원/환율 등이 표시돼 있다. 조용준 기자

시가총액 상위 종목 중에선 삼성전자 (0.57%), 현대차 (0.23%), 삼성전자우 (0.17%)만 올랐다. 반면 두산에너빌리티 (-9.58%), 한화오션 (-5.09%), SK하이닉스 (-3.52%), HD한국조선해양 (-3.24%), 카카오 (-2.61%), HD현대중공업 (-2.46%), 삼성물산 (-2.24%), NAVER (-2.00%), 한화에어로스페이스 (-1.93%), KB금융 (-1.83%), 현대모비스 (-1.57%), LG에너지솔루션 (-1.56%), 셀트리온 (-1.21%), 삼성바이오로직스 (-0.68%) 등 대부분 종목은 하락세다.


업종별로 보면 기계장비(-6.27%), 전기가스(-4.97%), 건설(-4.82%), 증권(-3.65%), 의료정밀기기(-2.64%), 중형주(-2.26%), 금융(-2.11%), 일반서비스(-2.10%), IT(정보기술) 서비스(-2.06%), 운송장비부품(-1.98%), 금속(-1.95%) 등 전체 업종이 하락세다.


같은 시간 코스닥지수는 전날 대비 18.00포인트(2.28%) 빠진 769.96을 기록했다. 이날 지수는 9.33포인트(1.18%) 내린 778.63으로 출발한 후 하락폭을 키우고 있다. 외국인과 개인이 각각 158억원, 575억원어치를 순매수하고 있다. 기관은 484억원어치를 팔아치웠다.

시가총액 상위 종목 중에선 삼천당제약 (1.19%), 펩트론 (0.66%)이 상승했다. 반면 에이비엘바이오 (-4.57%), 리가켐바이오 (-3.81%), 파마리서치 (-3.56%), HLB (-3.45%), 레인보우로보틱스 (-3.45%), 클래시스 (-2.60%), 알테오젠 (-2.46%), 실리콘투 (-2.46%), 리노공업 (-2.15%), 코오롱티슈진 (-2.03%), 케어젠 (-1.71%), 휴젤 (-1.63%), 이오테크닉스 (-1.42%), 셀트리온제약 (-1.13%), JYP Ent. (-1.01%) 등은 대부분 종목은 하락세를 나타냈다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
