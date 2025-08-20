3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'

코스피, 1.74% 하락…3096.78에 거래

대부분 업종 약세…코스닥도 하락세

한국증시가 20일 하락 출발 후 약세를 이어가고 있다. 코스피는 50여포인트 빠지며 3100선을 내줬다.

20일 오전 9시40분 기준 코스피지수는 전날 대비 54.78포인트(1.74%) 내린 3096.78에 거래되고 있다. 이날 지수는 30.4포인트(0.95%) 내린 3121.52로 출발한 후 낙폭을 확대하며 3090선까지 하락했다. 외국인과 기관이 각각 791억원, 2061억원어치를 순매수하고 있다. 개인은 2832억원어치를 팔아치우고 있다.

시가총액 상위 종목 중에선 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,350 전일대비 350 등락률 +0.50% 거래량 7,834,549 전일가 70,000 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 성장 모멘텀 충분한데 단기 조정? 화장품株 저가매수 노려볼 만"외국인도 쓸어 담네"…삼성전자發 반도체 랠리 더 강력해진다[실전재테크]화장품株, 글로벌 입지 확대 속 단기 조정… 중장기 투자 기회로 부각? 전 종목 시세 보기 close (0.57%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 219,500 전일대비 500 등락률 +0.23% 거래량 414,555 전일가 219,000 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 "콘셉트카가 게임 속으로"…현대차 '인스터로이드' 게임 개발현대차, '경제학 올림픽'서 수소차 '넥쏘' 소개현대차 생산라인에 사람 대신 로봇이 선다…1조 쏟아부은 이유 전 종목 시세 보기 close (0.23%), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 57,600 전일대비 200 등락률 +0.35% 거래량 541,374 전일가 57,400 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 [특징주]아이티센엔텍, 대규모 수주 계약에 상승코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합 전 종목 시세 보기 close (0.17%)만 올랐다. 반면 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 52,100 전일대비 7,400 등락률 -12.44% 거래량 10,444,256 전일가 59,500 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 성장 모멘텀 충분한데 단기 조정? 화장품株 저가매수 노려볼 만[특징주]美 로열티 지급?…두산에너빌리티 등 원전株 약세화장품株, 글로벌 입지 확대 속 단기 조정… 중장기 투자 기회로 부각? 전 종목 시세 보기 close (-9.58%), 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 99,600 전일대비 6,400 등락률 -6.04% 거래량 1,636,489 전일가 106,000 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 화장품株, 글로벌 입지 확대 속 단기 조정… 중장기 투자 기회로 부각?코스피, 외국인 매도에 3200선 내줘…코스닥도 800선 밑으로연 4%대 최저금리로 투자금을 4배까지? 대체거래소 이용자도 가능! 전 종목 시세 보기 close (-5.09%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 254,000 전일대비 9,000 등락률 -3.42% 거래량 1,446,737 전일가 263,000 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 [특징주]SK하이닉스, AI 거품론에 엔비디아 급락하자 3%대 약세성장 모멘텀 충분한데 단기 조정? 화장품株 저가매수 노려볼 만"외국인도 쓸어 담네"…삼성전자發 반도체 랠리 더 강력해진다[실전재테크] 전 종목 시세 보기 close (-3.52%), HD한국조선해양 HD한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 338,000 전일대비 17,000 등락률 -4.79% 거래량 106,357 전일가 355,000 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 HD현대, 베트남과 '조선업 협력' 논의…"50년 사업, 70년으로 연장 희망"코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합 전 종목 시세 보기 close (-3.24%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 63,900 전일대비 1,300 등락률 -1.99% 거래량 1,602,484 전일가 65,200 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 카카오 '브랜드 메시지', 문자메시지보다 신뢰도 높았다네카오, 수급이 가른 주가 희비카톡 메시지 삭제, 5분→24시간 내로…누가 지웠는지도 비밀로 전 종목 시세 보기 close (-2.61%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 431,000 전일대비 16,500 등락률 -3.69% 거래량 62,466 전일가 447,500 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 코스피, 외국인 순매도에 3200선 내줘길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시"상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권 전 종목 시세 보기 close (-2.46%), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 156,000 전일대비 4,500 등락률 -2.80% 거래량 110,888 전일가 160,500 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 삼성·LG 美 공장 PM 맡은 한미글로벌…불황에도 2분기 순익 2배'떨어지고 맞고 깔리고' 매달 14명씩 '장례식' 치렀다…7개월간 건설현장 사망자 102명"돈 되는 곳 우선"…건설사 아파트 수주, 여전한 지역편중 전 종목 시세 보기 close (-2.24%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 220,000 전일대비 5,500 등락률 -2.44% 거래량 217,885 전일가 225,500 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 연 4%대 최저금리로 최대 4배 투자금은 물론 신용미수대환까지!오락가락 국내 증시...고배당·내수·철강·바이오가 ‘피난처’로네카오, 수급이 가른 주가 희비 전 종목 시세 보기 close (-2.00%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 805,000 전일대비 22,000 등락률 -2.66% 거래량 109,619 전일가 827,000 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시"美는 테슬라·국장은 삼전…7월 '최애주' 꿰찼다코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑ 전 종목 시세 보기 close (-1.93%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 106,300 전일대비 3,100 등락률 -2.83% 거래량 473,676 전일가 109,400 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 코스피, 외국인 매도에 3200선 내줘…코스닥도 800선 밑으로코스피, 외국인 순매도에 3200선 내줘"전세난에 '월세 시대' 가속…대출 증가폭 둔화에도 연체율 경고등" 전 종목 시세 보기 close (-1.83%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 299,000 전일대비 3,000 등락률 -0.99% 거래량 47,357 전일가 302,000 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 현대모비스, 전국 부품 대리점 무상 안전진단 지원현대차 생산라인에 사람 대신 로봇이 선다…1조 쏟아부은 이유올해 현대차 생산라인에 휴머노이드 로봇이 선다 전 종목 시세 보기 close (-1.57%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 382,000 전일대비 2,000 등락률 -0.52% 거래량 58,403 전일가 384,000 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 코스피, 외국인 순매도에 3200선 내줘길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시"상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권 전 종목 시세 보기 close (-1.56%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 170,600 전일대비 2,300 등락률 -1.33% 거래량 117,555 전일가 172,900 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 "韓바이오, 美 관세부과·약가인하 영향 적다"코스피, 외국인 매도에 3200선 내줘…코스닥도 800선 밑으로길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시" 전 종목 시세 보기 close (-1.21%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,014,000 전일대비 10,000 등락률 -0.98% 거래량 14,112 전일가 1,024,000 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 "韓바이오, 美 관세부과·약가인하 영향 적다"길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시"코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑ 전 종목 시세 보기 close (-0.68%) 등 대부분 종목은 하락세다.

업종별로 보면 기계장비(-6.27%), 전기가스(-4.97%), 건설(-4.82%), 증권(-3.65%), 의료정밀기기(-2.64%), 중형주(-2.26%), 금융(-2.11%), 일반서비스(-2.10%), IT(정보기술) 서비스(-2.06%), 운송장비부품(-1.98%), 금속(-1.95%) 등 전체 업종이 하락세다.

같은 시간 코스닥지수는 전날 대비 18.00포인트(2.28%) 빠진 769.96을 기록했다. 이날 지수는 9.33포인트(1.18%) 내린 778.63으로 출발한 후 하락폭을 키우고 있다. 외국인과 개인이 각각 158억원, 575억원어치를 순매수하고 있다. 기관은 484억원어치를 팔아치웠다.

시가총액 상위 종목 중에선 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 180,300 전일대비 3,200 등락률 +1.81% 거래량 251,177 전일가 177,100 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 삼천당제약, 아일리아 바이오시밀러 유럽 허가 획득길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시"美는 테슬라·국장은 삼전…7월 '최애주' 꿰찼다 전 종목 시세 보기 close (1.19%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 306,000 전일대비 5,000 등락률 +1.66% 거래량 85,885 전일가 301,000 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 연 4%대 최저금리 스탁론 출시…주식자금 활용 부담 확 낮췄다"韓바이오, 美 관세부과·약가인하 영향 적다"코스피, 외국인 매도에 3200선 내줘…코스닥도 800선 밑으로 전 종목 시세 보기 close (0.66%)이 상승했다. 반면 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 78,700 전일대비 4,400 등락률 -5.29% 거래량 401,161 전일가 83,100 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 "韓바이오, 美 관세부과·약가인하 영향 적다"코스피, 외국인 매도에 3200선 내줘…코스닥도 800선 밑으로코스닥, 외인·기관 동반 순매도에 2% 가까이 급락…800선 '하회' 전 종목 시세 보기 close (-4.57%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 139,200 전일대비 7,600 등락률 -5.18% 거래량 159,678 전일가 146,800 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 "韓바이오, 美 관세부과·약가인하 영향 적다"코스피, 외국인 매도에 3200선 내줘…코스닥도 800선 밑으로상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권 전 종목 시세 보기 close (-3.81%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 644,000 전일대비 31,000 등락률 -4.59% 거래량 29,208 전일가 675,000 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 코스닥, 외인·기관 동반 순매도에 2% 가까이 급락…800선 '하회'길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시"상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권 전 종목 시세 보기 close (-3.56%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 38,000 전일대비 1,150 등락률 -2.94% 거래량 251,725 전일가 39,150 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 기회를 크게 살리는 비결? 연 4%대 금리로 400% 레버리지!코스피, 외국인 매도에 3200선 내줘…코스닥도 800선 밑으로길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시" 전 종목 시세 보기 close (-3.45%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 251,000 전일대비 10,000 등락률 -3.83% 거래량 53,658 전일가 261,000 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 코스피, 외국인 순매도에 3200선 내줘길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시"코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑ 전 종목 시세 보기 close (-3.45%), 클래시스 클래시스 214150 | 코스닥 증권정보 현재가 52,700 전일대비 1,200 등락률 -2.23% 거래량 59,271 전일가 53,900 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합"관세 가니 과세 왔다"…코스피 3.9%·코스닥 4% 급락 '비명' 전 종목 시세 보기 close (-2.60%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 415,500 전일대비 11,500 등락률 -2.69% 거래량 114,006 전일가 427,000 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 "韓바이오, 美 관세부과·약가인하 영향 적다"코스피, 외국인 매도에 3200선 내줘…코스닥도 800선 밑으로코스닥, 외인·기관 동반 순매도에 2% 가까이 급락…800선 '하회' 전 종목 시세 보기 close (-2.46%), 실리콘투 실리콘투 257720 | 코스닥 증권정보 현재가 43,650 전일대비 1,050 등락률 -2.35% 거래량 160,989 전일가 44,700 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 연 4%대 최저금리 주식자금, 대체거래소 이용자도 가능![클릭 e종목]"실리콘투, 단기 수익성 저하…목표가↓"실적과 수급 모두 잡은 조선·방산, 하반기 주도주 되나 전 종목 시세 보기 close (-2.46%), 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 45,350 전일대비 1,250 등락률 -2.68% 거래량 171,830 전일가 46,600 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합"관세 가니 과세 왔다"…코스피 3.9%·코스닥 4% 급락 '비명'코스피 4년 만에 최고치…3230선 반등 마감 전 종목 시세 보기 close (-2.15%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 36,000 전일대비 900 등락률 -2.44% 거래량 77,082 전일가 36,900 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락코스피, 외인·기관 동반 순매수에 3200선 회복 전 종목 시세 보기 close (-2.03%), 케어젠 케어젠 214370 | 코스닥 증권정보 현재가 45,750 전일대비 950 등락률 -2.03% 거래량 30,384 전일가 46,700 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합코스피 4년 만에 최고치…3230선 반등 마감외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락 전 종목 시세 보기 close (-1.71%), 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 302,000 전일대비 5,500 등락률 -1.79% 거래량 16,333 전일가 307,500 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 코스닥, 외인·기관 동반 순매도에 2% 가까이 급락…800선 '하회'코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑관망세 짙은 코스피…장초반 3210대서 등락 전 종목 시세 보기 close (-1.63%), 이오테크닉스 이오테크닉스 039030 | 코스닥 증권정보 현재가 212,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 46,541 전일가 212,000 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 "외국인도 쓸어 담네"…삼성전자發 반도체 랠리 더 강력해진다[실전재테크]코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합 전 종목 시세 보기 close (-1.42%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 52,700 전일대비 400 등락률 -0.75% 거래량 20,905 전일가 53,100 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 '상법 개정' 분할·합병 어려워져…주목받는 셀트리온 사례[Invest&Law][힘세지는 행동주의]③기업 '적법 절차' 따라야 공격 피한다짙어진 관망세…코스피·코스닥, 하락 마감 전 종목 시세 보기 close (-1.13%), JYP Ent. JYP Ent. 035900 | 코스닥 증권정보 현재가 78,400 전일대비 500 등락률 -0.63% 거래량 220,348 전일가 78,900 2025.08.20 10:12 기준 관련기사 [클릭 e종목]"JYP엔터, 역대 최대 분기 실적…목표주가↑"코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등'케데헌' 신드롬에도 엔터주 ETF 이달 수익률 최하위 전 종목 시세 보기 close (-1.01%) 등은 대부분 종목은 하락세를 나타냈다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



