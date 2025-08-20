디저트 여행지 1위 도시 대전, '꿈돌이 호두과자' 상시 판매

중구 호두과자제작소·서구 꿈심당 본격 운영

디저트 여행지 1위 도시로 등극한 대전시가 '꿈돌이 호두과자'를 상시 판매한다.

'대전 0시 축제'에서 줄 서서 먹던 인기 품목 '꿈돌이 호두과자'를 대전 중구와 서구 청년자활사업단 매장 2곳에서 선보인다.

지난 축제 기간 중 꿈돌이 호두과자는 총 9400여 박스가 팔리며 하루 평균 1000박스 이상 판매됐다. 현장에서는 연일 긴 줄이 이어지고 조기 품절 사태가 발생했으며, 축제가 끝난 뒤에도 SNS와 카페를 통해 "판매처가 있느냐", "추가로 구매하고 싶다"는 문의가 이어졌다.

이 같은 시민 반응에 힘입어 대전시는 청년자활사업단이 운영하는 중구 호두과자제작소(중구 대종로286번길 3/문창동)에서 18일부터 판매를 개시했고, 서구 꿈심당(서구 둔산로 241)에서도 오는 25일부터 본격적으로 선보인다.

기존 '10구 세트(초코 8·기본 2)'는 7000원, 새롭게 출시된 초코 10구 시그니처 세트는 1만2000원에, 답례품(초코 2·기본 2) 4구 세트는 3500원에 판매된다. 초코 맛을 선호하는 젊은 고객층과 선물 수요를 반영해 제품 구성을 다양화했다.

시는 이번 상시 판매를 시작으로 판매 거점을 점차 확대해, 시민 누구나 가까운 곳에서 꿈돌이 호두과자를 만날 수 있도록 한다는 계획이다.

이장우 대전시장은 "꿈돌이 호두과자는 단순한 디저트가 아니라 청년들이 자활 일자리 속에서 자립을 키워가는 의미 있는 사업"이라며 "청년의 도전과 지역 상징성을 담은 대전 대표 디저트로 성장할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>