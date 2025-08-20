본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

세종소방본부 북부소방서, 노후된 주택에 소방시설 보급

충청취재본부 김기완기자

입력2025.08.20 09:44

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

읍·면지역 일대 1863세대 중 1230세대 설치

사진= 세종소방본부 북부소방서 제공

사진= 세종소방본부 북부소방서 제공

AD
원본보기 아이콘

세종소방본부 북부소방서가 19일부터 이틀간 야간 시간대 노후 공동주택 화재를 예방하기 위해 주택용 소방시설을 무상 설치하고 있다고 20일 밝혔다.


앞서, 북부소방서는 지난 4월부터 기초 소방시설이 설치되지 않은 노후 공동주택을 대상으로 소화기와 단독경보형 감지기 설치를 지원하고 있다. 조치원읍과 부강면, 전의면 소재 11개 노후 단지 1863세대 중 1230세대(66.02%)에 작업을 완료한 상태다.

이 과정에서 평일 낮 시간대 거주민 부재 등으로 설치 작업이 비교적 더딘 것으로 나타났다. 나머지 미설치 세대에 대해서는 주말 방문 등으로 주택용 소방시설 설치를 마무리한다는 방침이다.


황규빈 대응예방과장은 "주택용 소방시설은 화재 초기 인명피해를 막는 가장 기본적인 장비다"라며 "아직 설치하지 못한 세대는 북부소방서로 신청해 주시길 바란다"고 말했다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"금·코인 이제 그만 사"…'상황 급변' 美 전문가들이 꼽은 투자처[실전재테크] "금·코인 이제 그만 사"…'상황 급변' 美 전문가... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

7년 만에 피운 꽃케데헌이 증명한 새로운 길

삼성맨·은행원보다 낫다…한국 1등 찍자 반년치 연봉 1.3억 '진짜 신의 직장' 탄생

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

케데헌 아냐는 안철수 질문에 김문수 의외의 답변

"AI 사장에 반말로 물어보면 안되겠지?"…AI 확산 나선 日 대기업

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'

새로운 이슈 보기