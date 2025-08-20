트로스트, 귀로 하는 심리케어 '사운드테라피' 상반기 800만 재생 돌파

넛지헬스케어는 건강관리 앱 '캐시워크'에서 제공하는 멘탈케어 플랫폼 '트로스트'의 '사운드테라피'가 올해 상반기 800만회 이상 재생됐다고 20일 밝혔다.

트로스트만의 청각 특화 콘텐츠 사운드테라피는 단순한 힐링 사운드를 넘어 사용자 상태에 맞춰 설계된 명상, ASMR, 오디오북 등 청각 중심 콘텐츠를 통해 수면 유도, 불안 완화, 정서 안정 등의 효과를 제공한다.

캐시워크에 트로스트를 연동해 일상 속 멘탈케어의 접근성을 높인 결과다. 2025년 6월 기준 사운드테라피의 누적 이용자 수는 26만명을 돌파하며 꾸준히 이용하는 사용자가 늘고 있는 것으로 나타났다.

사운드 테라피 콘텐츠 수는 9만 개를 넘어서며 사용자마다 감정 상태에 맞춰 맞춤형으로 고를 수 있다. 트로스트는 소리를 통한 감정 회복이라는 심리 관리 방식을 사용자들의 생활 속에 자리잡게 하며 청각 기반 마음챙김이라는 새로운 흐름을 만들어냈다.

단순 힐링이 아니라 '생각이 많아 잠이 오지 않을 때', '고요함이 위로가 되지 않는 밤', '복잡한 마음을 비우는 명상', '시험 끝나고 책방에 가는 길', '고래 소리를 들으며 불안을 달래는 밤'처럼 감정이나 상황을 정확히 겨냥한 제목과 구성으로 사용자의 몰입도를 높여준다.

'잠들기 어려운 밤', '감정을 다스리는 법', '건강한 식습관 루틴', '희망과 용기를 주는 명상' 등으로 세분화된 큐레이션 덕분에 사용자는 자신의 상태에 꼭 맞는 콘텐츠를 쉽게 선택할 수 있다. 이로 인해 사운드테라피의 반복 이용률도 함께 증가하고 있다. 대표 인기 음원인 '이유 모를 기분 좋은 날'은 누적 조회수 286만 회를 기록하기도 했다.

넛지헬스케어는 올해 자회사인 EAP 전문기업 '다인'을 통해 국내의 대표적인 심리상담 플랫폼 트로스트를 인수했다. 이를 통해 B2C 정신건강 관리 영역까지 포트폴리오를 확장, B2C 심리상담을 강화하며 멘탈케어 관련 다양한 콘텐츠도 선보여왔다. 넛지헬스케어의 건강관리 앱 캐시워크에 트로스트의 여러가지 서비스를 연동하며 유저들의 접근성도 높이고 있다.

트로스트 관계자는 "사운드테라피는 스트레스가 만성화된 현대인에게 일상적으로 감정 정리를 도와주는 심리 루틴이 되고 있다"며 "앞으로도 개인의 기분, 시간대, 생활 습관에 따라 더욱 정교하게 콘텐츠를 추천하고 확장할 계획"이라고 설명했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



