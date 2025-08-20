김경일 시장 "학생 안전·쾌적한 도시 환경 조성에 더욱 힘쓰겠다"

파주시, 운정3지구 다율초·중학교 승하차 정차공간 완공

안전한 승하차 환경 조성 위한 이동시장실 현안 해결

경기 파주시는 지난 14일 운정3지구 해오름마을 다율초·중학교 진입도로 확장공사를 완료했다고 20일 밝혔다.

파주운정3지구 다율초·중학교 승하차 정차공간 완공(개선 후 모습). 파주시 제공

이번 사업은 지난해 말 김경일 파주시장과 주민이 함께한 이동시장실에서 다율초 인근 주민과 학부모들이 "좁은 편도 1차선 학교 진입도로에 안전한 승하차 공간을 마련해달라"고 직접 건의하면서 추진되었다.

기존 편도 1차로로 협소했던 진입도로는 등하굣길 차량 혼잡과 불법 중앙선 침범, 불법 주정차 등으로 학생 안전에 큰 위협이 되고 있었다.

이에 파주시는 한국토지주택공사, 파주교육지원청과 긴밀히 협업해 공간 확보가 어려운 기존 도로 조성 구간 내 각종 지장물 이설공사를 완료했으며, 학교용지 일부를 사용할 수 있도록 허가받아 보도를 조성했다.

올해 5월 본격적인 공사에 착수했으며, 집중호우 시기를 피해 여름방학 기간 내 신속히 공사를 완료해 2학기부터는 학생들이 부모님을 따라 안전한 어린이 통학구역 내에서 승하차를 할 수 있게 된 것이다.

김경일 파주시장은 "이동시장실에서 주민과 직접 소통해 수렴한 민원이 정책 반영과 현장 개선까지 이어진 모범 사례"라며 "앞으로도 주민 의견을 최우선에 두고 학생 안전과 쾌적한 도시 환경 조성에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



