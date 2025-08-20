본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

용산구, 폭염 속 이동노동자에 생수·무더위쉼터 지원

김민진기자

입력2025.08.20 08:11

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울 용산구(구청장 박희영)가 여름철 폭염으로부터 배달·택배 기사 등 이동노동자를 보호하기 위해 ‘생수 나눔 캠페인’과 ‘무더위쉼터 확대 운영’을 추진하고 있다고 20일 밝혔다.

‘쉬어가며 배달하기’ 캠페인 모습. 용산구 제공.

‘쉬어가며 배달하기’ 캠페인 모습. 용산구 제공.

AD
원본보기 아이콘

구는 이동노동자들이 폭염으로 인한 탈진과 열사병 등을 예방할 수 있도록 시원한 생수 지원과 휴식 공간 제공에 나섰다.


지난 6월부터는 서울시, 수도권기상청, 서울시노동센터협의회 등과 함께한 ‘이동노동자 생수 나눔 공동사업단’이 제주 삼다수로부터 생수 2200여 병을 후원받아 캠페인을 추진했다. 이를 지역 내 배달업체·카페를 통해 전달하고 노동자종합지원센터(원효로97길 30) 내·외부에 아이스박스를 비치해 쉽게 얼음물 생수를 이용할 수 있도록 했다.

또한 지난달부터는 센터 교육장을 무더위쉼터로 새롭게 개방하고, 쿨링시트를 비치해 땀을 식히며 쉴 수 있는 쾌적한 공간을 마련했다. 무더위쉼터는 9월까지 평일 오전 9시~오후 6시 운영되며, 폭염특보 발효 시에는 주말·공휴일에도 오전 10시~오후 6시까지 연장한다.


박희영 용산구청장은 “폭염 속에서 쉴 틈 없이 일하는 이동노동자들에게 시원한 생수 한 병이 큰 힘이 될 수 있다”며, “앞으로도 노동자의 안전과 복지 향상을 위해 다양한 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 강조했다.


한편, 지난 8일에는 고용노동부 서울서부지청과 한국산업안전보건공단이 생수 1000병을 센터에 후원, ‘쉬어가며 배달하기’ 안전 캠페인을 진행했다. 이 밖에도 용산구는 무더위쉼터와 별도로 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 ‘이동노동자 쉼터’를 상시 운영하며 노동자들의 휴식을 지원하고 있다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'역대급 호황' 누렸는데…"수천억 폭탄 어쩌나" 초고압 변압기 韓기업 '비상'(종합) '역대급 호황' 누렸는데…"수천억 폭탄 어쩌나" 초... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

삼성맨·은행원보다 낫다반년치 연봉 1.3억 '진짜 신의 직장' 탄생

현대차 생산라인에 사람 대신 로봇이 선다…1조 쏟아부은 이유

폭염 필수템인데…우리 동네엔 왜 없지?

불닭 열풍 이어갈 차세대 K푸드 '소스'에 풍덩

계량기 50% 잠근다…최악 물 부족 강릉 20일부터 제한급수

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

1952조8000억원, 한번도 경험해보지 못한 가계빚

새로운 이슈 보기