본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

네오위즈 '브라운더스트2' 미국·대만 서브컬처 행사 출격

노경조기자

입력2025.08.19 19:30

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

굿즈·포토존·SNS 인증 이벤트
"글로벌 서브컬처로 자리매김"

네오위즈는 겜프스엔이 개발한 모바일 역할수행게임(RPG) '브라운더스트2'가 미국·대만의 대형 서브컬처 행사에 참여한다고 19일 밝혔다.


네오위즈 ‘브라운더스트2'. 네오위즈 제공

네오위즈 ‘브라운더스트2'. 네오위즈 제공

AD
원본보기 아이콘


우선 오는 21~24일 미국 뉴욕 '재비츠 컨벤션 센터'에서 열리는 '애니메 뉴욕'에 참가한다. 전 세계 대형 애니메이션·만화·게임·팝컬처 분야의 팬과 창작자가 모이는 이 행사에서 '브라운더스트2' 단독 부스를 운영한다. 사회관계망서비스(SNS) 팔로우 인증 및 가챠, 업적 레벨 20 이상 이용자를 위한 VIP 인증 이벤트, 굿즈존 방문객과 구매자 대상 게임 굿즈 증정 이벤트 등을 진행한다. 인게임 캐릭터로 변신한 코스플레이어 '송주아', '빛베리', '아루린'과 함께하는 코스어 포토타임도 하루 최대 5회 연다.

이달 22일부터 24일까지 대만 타이베이에서 개최되는 '팬시 프론티어'에도 참가한다. 대만 최대 규모의 서브컬처 행사로, 네오위즈는 '브라운더스트2' 단독 부스에서 2주년 기념 굿즈 판매, 포토존, 공식 페이스북 구독 이벤트 등을 진행할 예정이다. '브라운더스트2'는 지난 6월 서비스 2주년을 기점으로 대만과 홍콩에서 최고 매출 1위를 달성했다. 일간 활성 이용자 수(DAU)는 28만명을 돌파하며 역대 최고 지표를 기록했다.


네오위즈 관계자는 "앞으로 '브라운더스트2'의 더 큰 글로벌 성장이 기대되는 상황"이라며 "미국과 대만을 대표하는 서브컬처 행사에 참여해 현지 팬들과 적극 소통하고, 게임 지식재산권(IP) 경쟁력을 높여가겠다"고 말했다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨쓰기' 가능해진다 '李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

“널 위해 오늘도 FLEX”…'펫플렉스' 4년새 35% ↑

폭염 필수템인데…우리 동네엔 왜 없지?

불닭 열풍 이어갈 차세대 K푸드 '소스'에 풍덩

정자 안에 텐트 치려고…바닥 뚫은 민폐 캠핑족

쇼핑백·박스·의자로 4자리 '찜'…금요일 한강공원 주차장 근황

삼성맨·은행원보다 낫다…한국 1등 찍자 반년치 연봉 1.3억 '진짜 신의 직장' 탄생

사망보험금을 연금처럼 당겨 쓸 수 있다고?

새로운 이슈 보기