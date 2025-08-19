본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

세종시 학교밖청소년지원센터, 학업 중도포기 청소년에 '진학 컨설팅'

충청취재본부 김기완기자

입력2025.08.19 17:00

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1대1 대학입시 컨설팅 실시

학업 중도포기 청소년들이 대학 진학 상담을 받고 있다. /사진= 학교밖청소년지원센터 제공

학업 중도포기 청소년들이 대학 진학 상담을 받고 있다. /사진= 학교밖청소년지원센터 제공

AD
원본보기 아이콘

다양한 사회적·경제적 문제 등으로 학업을 중도에 포기하고 생업전선에 뛰어든 청소년이 대학에 진학할 수 있는 기회 마련에 최적의 선택을 할 수 있는 상담과정이 진행됐다.


세종시 학교밖청소년지원센터(이하 꿈드림)는 18일 센터 다솔실에서 내년도 대학진학을 희망하는 학교 밖 청소년 9명을 대상으로 1대1 대학입시 컨설팅을 운영했다고 19일 밝혔다.

이 컨설팅은 사전 신청을 통해 접수된 센터 내 학교 밖 청소년을 위해 마련된 대입지원 프로그램으로 1대1 방식으로 진행됐다. 맞춤형 입시 지원 전략과 구체적인 입시 정보를 제공해 검정고시를 합격한 평균 성적으로 수시모집 학생부교과 전형으로 대학에 진학하기를 희망하는 학교 밖 청소년에게 개별 성적과 욕구에 따른 맞춤형 입시 컨설팅을 제공한다.


대학 진학을 희망하는 청소년은 "나의 검정고시 성적으로 진학할 수 있는 대학에 대한 현실적인 정보를 알게 되었고, 대학 정보를 찾는 방법도 배웠다"며 "시간이 짧아서 아쉬웠지만, 이번 컨설팅 덕분에 내 꿈에 한 발짝 더 가까워진 느낌"이라고 말했다.


김간순 센터장은 "대학 진학을 희망하는 학교 밖 청소년들의 입시설명에 대한 수요와 욕구를 반영하여 진행한 입시 컨설팅은 청소년들에게 많은 도움이 되는 시간이었다"며 "앞으로도 변화하는 입시 환경에 맞춘 실질적인 지원으로 학교 밖 청소년들의 상급학교 진학 목표를 이루어 꿈을 이루는 초석이 되도록 하겠다"고 했다.

한편, 꿈드림은 학교 밖 청소년의 대학진학을 위해 ▲대학입학설명회 ▲대입지원단 연계 대학입시상담 ▲대입지원단 대상 교육 ▲대학탐방 등 다양한 지원을 하고 있다. 자세한 문의는 세종시 꿈드림으로 하면 된다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨쓰기' 가능해진다 '李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

“널 위해 오늘도 FLEX”…'펫플렉스' 4년새 35% ↑

폭염 필수템인데…우리 동네엔 왜 없지?

불닭 열풍 이어갈 차세대 K푸드 '소스'에 풍덩

정자 안에 텐트 치려고…바닥 뚫은 민폐 캠핑족

쇼핑백·박스·의자로 4자리 '찜'…금요일 한강공원 주차장 근황

삼성맨·은행원보다 낫다…한국 1등 찍자 반년치 연봉 1.3억 '진짜 신의 직장' 탄생

사망보험금을 연금처럼 당겨 쓸 수 있다고?

새로운 이슈 보기