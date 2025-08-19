본문 바로가기
부산 기장군 일광읍이장단협의회, 취약계층 지원 성금 200만원 기탁

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.19 16:15

기장군(군수 정종복)은 일광읍이장단협의회가 취약계층 지원을 위해 성금 200만원을 기탁했다고 19일 전했다.

기장군 일광읍이장단협의회가 취약계층을 위한 성금을 기탁하고 있다.(좌측부터 일광읍 이장단협의회 김병렬 이장, 정성원 이장, 현성기 회장, 정종복 기장군수, 일광읍 이장단협의회 김금옥 이장, 이학수 이장, 김강현 일광읍장) 기장군 제공

기장군 일광읍이장단협의회가 취약계층을 위한 성금을 기탁하고 있다.(좌측부터 일광읍 이장단협의회 김병렬 이장, 정성원 이장, 현성기 회장, 정종복 기장군수, 일광읍 이장단협의회 김금옥 이장, 이학수 이장, 김강현 일광읍장) 기장군 제공

이번 성금은 협의회가 최근 진행한 후원행사 수익금으로 마련돼, 부산사회복지공동모금회를 통해 '일광읍지역사회보장협의체 특화사업'에 사용될 예정이다.


현성기 일광읍이장단협의회장은 "작은 정성이지만 어려운 이웃에게 보탬이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회 나눔을 이어가겠다"고 말했다.

정종복 군수는 "어려운 시기에 따뜻한 마음을 모아 주셔서 감사드린다"며 "기탁 성금은 지역 취약계층을 위해 소중히 사용하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

