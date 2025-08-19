정명근 화성시장 "농·축·수산업 현실적인 지원 정책 마련에 최선"

농정간담회서 지원·활성화 방안 논의

정명근 경기도 화성시장은 19일 시청 대회의실에서 농·축·수산 분야 기관·단체장과 민생경제 회복과 농·어업재해 극복을 위한 농정간담회를 개최했다.

정명근 화성시장이 19일 시청 대회의실에서 개최한 농정간담회에서 농어업 주요 현안을 논의하고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

간담회는 폭염 등 이상기후, 고물가로 인한 자재비 상승 등으로 인한 농어업인의 위기 극복을 위해 현장의 애로사항을 청취하고 해결 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

간담회에서는 ▲기후변화 대응 전략 ▲민생 밀접 지원사업 확대 ▲농어촌 경제 활성화 등 주요 현안에 대한 실질적인 방안을 논의했다.

정 시장은 "시민의 먹거리를 책임지는 농·어업은 어느 산업보다 중요하다"며 "지속 가능한 성장 산업으로 자리잡을 수 있도록 현실을 반영한 실질적인 정책 마련에 최선을 다하겠다"고 말했다.

이날 간담회에서 정 시장은 지역 농·축·수산업 발전에 기여한 단체장 6명에게 표창을 수여했다.

한편 시는 농어업인 민생 안정을 위해 올해 농·축·수산 분야 예산을 전년 대비 21% 증액한 2113억원으로 편성했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



