본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주은행, 서민금융 고객 보험료·현금 동시 지원

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.08.19 16:09

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'포용적 금융지원 캠페인' 전개
실질적 서민 생활 안정 지원 나서

광주은행이 서민금융진흥원, DB생명보험과 함께 금융소외계층의 금융 접근성을 높이고 생활 안정을 돕는 '포용적 금융지원 캠페인'을 진행한다. 광주은행 제공

광주은행이 서민금융진흥원, DB생명보험과 함께 금융소외계층의 금융 접근성을 높이고 생활 안정을 돕는 '포용적 금융지원 캠페인'을 진행한다. 광주은행 제공

AD
원본보기 아이콘

광주은행은 서민금융진흥원, DB생명보험과 함께 금융소외계층의 금융 접근성을 높이고 생활 안정을 돕는 '포용적 금융지원 캠페인'을 진행한다고 19일 밝혔다.


이번 캠페인을 통해 서민금융상품 신규 고객에게 보험료 전액 지원과 최대 100만 원 현금 지급 이벤트를 제공해, 고객이 체감할 수 있는 실질적인 생활 안정 지원에 나선다.

우선, 올해 연말까지 비대면 채널을 통해 'KJB햇살론15II'을 신규로 이용하는 고객(매월 선착순 1,000명)과 'Prime플러스론'을 신규로 이용하는 고객(매월 선착순 2,000명)에게는 DB생명보험의 '생활안심보험' 보험료를 전액 지원한다.


'생활안심보험'은 재해장해급여금을 최대 2,000만원까지 보장하며, 재해수술급여금(수술 1회당 5만원)과 아킬레스힘줄손상수술급여금(수술 1회당 50만원) 무릎인대파열 및 연골손상수술급여금(수술 1회당 20만원)을 보장기간 내 횟수 제한 없이 지원한다.


또한 다음 달까지 '서민금융 ReBoot 100' 이벤트를 진행한다. ▲KJB햇살론15II ▲KJB햇살론뱅크 ▲KJB햇살론유스 ▲최저신용자특례보증대출을 신규로 이용하고 연체 없이 유지한 고객 가운데 30세 이상 소상공인·직장인 중 추첨을 통해 100만 원(7명)을, 29세 이하 청년 중 추첨을 통해 30만 원(10명)을 지원할 계획이다.

고병일 광주은행장은 "서민들의 금융 사각지대를 해소하고 대출금리에 대한 부담을 덜어드리고자 이번 캠페인을 마련했다"며 "앞으로도 지방은행으로서 서민경제 회복의 마중물 역할을 성실히 수행하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨쓰기' 가능해진다 '李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

“널 위해 오늘도 FLEX”…'펫플렉스' 4년새 35% ↑

폭염 필수템인데…우리 동네엔 왜 없지?

불닭 열풍 이어갈 차세대 K푸드 '소스'에 풍덩

정자 안에 텐트 치려고…바닥 뚫은 민폐 캠핑족

쇼핑백·박스·의자로 4자리 '찜'…금요일 한강공원 주차장 근황

삼성맨·은행원보다 낫다…한국 1등 찍자 반년치 연봉 1.3억 '진짜 신의 직장' 탄생

사망보험금을 연금처럼 당겨 쓸 수 있다고?

새로운 이슈 보기