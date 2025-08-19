연천군의회, 을지연습 현장 방문 근무자 격려

경기 연천군의회(의장 김미경)는 지난 18일 연천군청 전시종합상황실을 비롯해 연천경찰서와 연천소방서를 차례로 방문하여 을지연습에 참여하고 있는 관계자들을 격려하고 훈련 상황을 청취했다.

이번 방문에는 김미경 의장을 비롯해 박영철 부의장, 심상금·박양희·박운서·윤재구·배두영 의원 등 총 7명의 의원이 함께했다. 의원들은 각 기관에서 추진 중인 훈련 준비 현황을 보고받고, 현장에서 비상근무 중인 직원들에게 감사와 응원의 뜻을 전했다.

김미경 의장은 격려사를 통해 "을지연습은 우리 군의 안전뿐 아니라 국가 안보와 직결되는 중요한 훈련"이라며 "각자의 자리에서 최선을 다하는 여러분의 노고에 깊이 감사드린다. 연일 이어지는 근무에 피로가 쌓일 수 있으니 건강 관리에도 각별히 유의해 주시길 바란다"고 말했다.





