본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

순천시, '순천형 보육사업' 에 10억6천600만원 투입

호남취재본부 이경환기자

입력2025.08.19 15:07

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

추가경정예산 통해 확보…부모 부담 완화

순천시가 순천형 보육사업에 10억6천600만원 투입한다. 순천시 육아종합지원센터, 오감 퍼포먼스 활동. 순천시 제공

순천시가 순천형 보육사업에 10억6천600만원 투입한다. 순천시 육아종합지원센터, 오감 퍼포먼스 활동. 순천시 제공

AD
원본보기 아이콘

순천시는 올해 추가경정예산을 통해 '순천형 보육사업' 지원 확대를 위한 예산 10억6,600만원을 확보했다고 19일 밝혔다.


시는 이번 예산 확보를 통해 보육 인프라를 치밀하고 세심한 계획을 통해 부모의 양육 부담을 줄이는 한편 안정적인 보육 환경을 조성할 계획이다.

우선, 인건비를 지원받는 어린이집 36군데에 유아반 담임교사 인건비 20%를 지원할 프로그램을 신설한다.


또한 농촌 등 최소 필요지역 내 어린이집에 지원되던 운전원 인건비는 기존 3군데에서 6군데로 확대해, 1군데당 월 50만원씩 지원한다는 방침이다.


관내 어린이집을 이용하는 순천시 거주 영유아 가정의 부모 부담도 줄어든다. 그동안 연 1회 10만원씩 지원하던 어린이집 필요경비를 하반기에 1회 추가 지급해 연 2회로 확대한다.

노관규 순천시장은 "이번 인건비와 운영비 확대 지원은 보육 사각지대 해소와 양육 환경 개선에 도움이 될 것"이라며 "앞으로도 아이 낳고 키우기 좋은 도시 조성을 위해 지속해서 지원책을 강화하겠다"고 말했다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨쓰기' 가능해진다 '李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

폭염 필수템인데…우리 동네엔 왜 없지?

“널 위해 오늘도 FLEX”…'펫플렉스' 4년새 35% ↑

정자 안에 텐트 치려고…바닥 뚫은 민폐 캠핑족

쇼핑백·박스·의자로 4자리 '찜'…금요일 한강공원 주차장 근황

만두도 명품으로 빚었나?…청담동 루이비통 카페, 헉 소리나는 가격

삼성맨·은행원보다 낫다…한국 1등 찍자 반년치 연봉 1.3억 '진짜 신의 직장' 탄생

"스마트폰 이후는 안경"…글로벌 IT공룡, '스마트글라스'로 격돌 서막

새로운 이슈 보기