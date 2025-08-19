양산시립도서관, ‘찾아가는 독서문화프로그램’ 호응

34개 작은도서관, 양질의 독서문화프로그램 제공… 문화갈증 해소

경남 양산시립도서관은 작은도서관 활성화와 지역주민의 독서진흥을 위해 관내 작은도서관을 대상으로 참여 기관을 모집하고, 지난 5월부터 3개월 동안 '찾아가는 작은도서관 독서문화프로그램'을 운영했다.

그동안 시립도서관은 김응숙, 고이, 권혜진 지역작가와의 만남과 우리아이 책육아 특강과 인형극 공연 등 8개 프로그램을 47회 운영했으며, 어린이·성인 등 양산시민 676명이 참여했다.

특히 가족인형극과 아동극은 양산시립도서관에서 위탁 운영한 '작은도서관 독서활동지도자 양성사업'의 수료생들이 모여 결성한 '별빛이야기단'과 '두근두근동화나라'극단이 공연을 맡아 양산을 녹여낸 이야기로 관객들의 큰 호응을 이끌어냈다.

시립도서관은 앞으로도 지역 주민의 가장 가까이에서 독서문화를 이끌어가는 작은도서관 활성화를 위해 '찾아가는 작은도서관 독서문화프로그램'을 비롯한 다양한 독서문화프로그램을 제공해 지역 주민들이 문화를 향유할 기회를 더욱 확대해 나갈 예정이다.

시립도서관 하반기 '찾아가는 작은도서관 독서문화프로그램'은 9월부터 관내 26개 작은도서관에서 운영할 예정이며, 우리집 근처 작은도서관의 위치는 시립도서관 홈페이지에서 확인 가능하다.





