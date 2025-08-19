파주시, 2025년 청년친화헌정대상 종합대상 수상

2년 연속 정책대상 수상에 이어 파주시 최초 영예

경기 파주시는 국회사무처 소관 사단법인 '청년과 미래'가 주관한 '2025년 제8회 청년친화헌정대상'에서 '종합대상'을 수상했다고 19일 밝혔다.

파주시는 2023년과 2024년 2년 연속 '정책대상'을 수상한 데 이어 올해는 전 분야에서 고르게 우수한 성과를 인정받아 파주시 최초로 '종합대상'의 영예를 안았다.

청년친화헌정대상은 전국 광역·기초자치단체를 대상으로 정책·입법·소통 분야를 종합적으로 심사해 청년친화적 환경 조성에 기여한 기관의 업적과 공로를 표창하는 상이다.

파주시는 ▲청년정책협의체 운영 ▲청년희망축제 개최 ▲청년공간 운영 ▲청년동아리 지원 ▲청년정책 기본계획 수립 ▲경기청년 역량강화 기회 지원 ▲청년도전 지원사업 등 다양한 사업을 추진하며 청년의 자립과 성장을 지원해왔다.

김지숙 청년청소년과장 "이번 종합대상은 청년의 목소리를 듣고, 함께 정책을 만들어 온 결과"라며 "앞으로도 청년이 파주에서 꿈을 키우고 미래를 설계할 수 있도록 든든한 지원을 이어가겠다"고 말했다.

시상식은 오는 13일 오후 2시 국회의원회관 대회의실에서 개최되는 '제9회 대한민국 청년의 날' 기념식과 함께 진행될 예정이다.





