트럼프, '부정선거론' 재점화…"부패한 우편투표 폐지"

2026 중간선거 전 행정명령 통한 폐지 예고

도널드 트럼프 미국 대통령이 선거에서 우편투표를 폐지하겠다며 자신이 패배한 2020년 대선에서의 부정선거 음모론을 재점화했다.

트럼프 대통령은 18일(현지시간) 자신이 설립한 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 "우편투표를 폐지하기 위한 운동을 이끌 것"이라며 "민주당이 전례 없는 수준으로 부정을 저지르기 때문에 이 노력을 시작할 것"이라고 밝혔다. 그러면서 "2026년 중간선거에서 '정직성'을 되찾기 위해 행정명령에 서명할 것"이라고 덧붙였다.

이 같은 트럼프 대통령의 주장은 지난 15일 열린 미·러 정상회담에서 두 정상이 러시아의 선거 개입 논란이 있었던 2020년 미국 대선을 함께 비판한 사실과 맞물리며 관심을 끌었다. 트럼프 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 회담 직후 폭스뉴스와의 인터뷰에서 푸틴 대통령으로부터 '우편투표 제도 탓에 부정선거가 이뤄졌고, 그 때문에 당신이 패배했다'는 말을 들었다고 전한 바 있다.

트럼프 대통령은 이날 오후 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 정상회담 자리에서도 취재진의 관련 질의에 "우편투표는 부패했다"며 "우편 투표를 폐지하기 위해 모든 가능한 일을 할 것이다. 우리나라 최고의 변호사들이 작성 중인 행정명령을 통해 폐지를 시작할 것"이라고 했다. 그러면서 "이것은 선거구 획정을 해야 하는 것보다 더 큰 문제다. 나를 믿으라"고 강조했다.

아울러 트럼프 대통령은 선거용 투표 기계에 대해서도 강하게 비판했다. 그는 트루스소셜 게시물에 "이 기회에 매우 부정확하고 비싸며 심각한 논란이 된 투표 기계를 없애려 한다"면서 "이 투표 기계는 정확하고 정교한 워터마크 종이보다 10배나 비싸다. 워터마크 종이는 선거 직후 누가 이겼고 졌는지 의심을 남기지 않는다"고 주장했다. 이어 "민주당은 입증되지 않은 우편투표 사기를 쓰지 않고서는 사실상 선거에서 이길 수 없다"며 "완전한 재앙인 투표 기계를 사용한 우편 투표 사기는 당장 중단돼야 한다. 공정하고 정직한 선거, 강력하고 힘 있는 국경이 없다면 국가의 외형조차 없을 것"이라고 말했다.





