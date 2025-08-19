본문 바로가기
식수난 겪는 안산 풍도에 '해수 담수화 시설' 들어선다

정두환기자

입력2025.08.19 09:47

市, 대남초 풍도분교 부지 매입해 부지 확보
2028년 완공 목표…복지·문화공간도 조성

지하수 고갈로 식수 확보에 어려움을 겪고 있는 경기도 안산시 풍도에 해수 담수화 시설이 들어선다.

안산시가 풍도 주민의 식수난 해결을 위한 해수 담수화 시설을 설치할 예정인 대남초등학교 풍도분교 부지 전경. 안산시 제공

안산시가 풍도 주민의 식수난 해결을 위한 해수 담수화 시설을 설치할 예정인 대남초등학교 풍도분교 부지 전경. 안산시 제공

안산시는 풍도에 해수 담수화 시설 도입을 위해 최근 대남초등학교 풍도분교의 부지 매입을 완료했다고 19일 밝혔다.


이번 부지 매입은 식수 확보에 어려움을 겪어온 풍도 주민들의 물 부족 문제를 해결하기 위한 것이다. 풍도는 대부도에서 배편으로 30㎞ 이상 떨어져 있는 섬이다. 그동안 상수원 확보가 어려워 지하수에 식수 공급을 의존해 왔다.

시는 이번 부지 매입에 이어 연내 시설 설계에 착수해 오는 2028년 완공을 목표로 사업을 추진할 방침이다. 담수화 시설이 설치되면 풍도 지역 주민에게 하루 약 80t의 물을 공급할 수 있을 것으로 시는 전망했다.


시는 관련 부서 협의를 거쳐 해당 부지에 담수화 설비 외에 주민 편의를 위한 복지·문화 공간도 함께 조성할 계획이다.


최미연 안산시 상하수도사업소장은 "이번 사업을 차질 없이 추진해 풍도 주민에게 안정적인 식수를 공급하는 것은 물론 문화 및 생활환경을 개선하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
