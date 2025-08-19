OCI홀딩스, 美 텍사스 100㎿ 규모 태양광 프로젝트 매각

2027년 상업 가동 목표로

美 텍사스주 댈러스에 개발 예정

OCI홀딩스 OCI홀딩스 010060 | 코스피 증권정보 현재가 107,100 전일대비 1,400 등락률 +1.32% 거래량 55,780 전일가 105,700 2025.08.19 10:01 기준 관련기사 [특징주]美태양광 수요 우려 완화…태양광株 오름세[특징주]OBBBA 수혜 기대…OCI홀딩스, 9%대 상승OCI홀딩스, 2분기 영업손실 777억원…적자 전환 전 종목 시세 보기 close 는 지난 13일(현지시간) 미국 태양광 자회사 OCI에너지가 사반치 리뉴어블스와 100메가와트(㎿) 규모의 럭키7(Lucky7) 프로젝트 사업권 매각에 대한 최종 승인 절차를 완료했다고 19일 밝혔다.

OCI홀딩스 자회사 OCI에너지가 운영하는 미국 텍사스주 샌안토니오 베어카운티의 알라모1 태양광 프로젝트 전경. OCI홀딩스 AD 원본보기 아이콘

사반치 리뉴어블스(Sabanci Renewables)는 미국에서 태양광 프로젝트를 개발·운영 중인 튀르키예 에너지 기업이다. OCI에너지와는 지난 2분기 매각에 성공한 120㎿ 규모의 페퍼 프로젝트를 통해 양사 간 첫 전략적 파트너십을 구축하게 됐다.

앞서 OCI에너지가 부지 확보·건설 전 조사·인허가·전력망 연계 등 프로젝트 초기 개발을 끝냈으며 이제 사업권을 갖게 된 사반치 리뉴어블스가 발전소 시공과 운영 및 관리 등을 진행하게 된다.

이번 럭키7 프로젝트는 미국 텍사스주 댈러스 북동부 홉킨스 카운티에 100㎿ 규모의 유틸리티급 태양광 발전소를 짓는 사업으로 서울 여의도 면적에 맞먹는 약 300만㎡ 대지에 조성될 예정이다.

오는 2027년 이 프로젝트의 개발이 완료되면 국내 4인 가족 기준 약 3만 가구가 하루 동안 사용할 수 있는 전력량을 생산하게 된다. 특히 홉킨스 카운티에는 오는 2028년까지 3GW 규모의 매트릭스 데이터센터가 건설되고 있는 것으로 알려져 전력수요 급증이 예상된다.

OCI홀딩스 관계자는 "선로퍼, 페퍼, 럭키7 등 올해만 벌써 3건의 총 480㎿ 규모 프로젝트 개발 및 매각에 성공하면서 미국 태양광 사업이 안정적인 성장 궤도에 올라선 상황"이라며 "앞으로 텍사스 지역에 집중되고 있는 인공지능(AI) 데이터센터 건설 붐에 맞춰 태양광의 간헐성을 보완할 수 있는 에너지저장장치(ESS) 연계 프로젝트 개발 및 매각에 박차를 가할 계획"이라고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>