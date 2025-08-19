본문 바로가기
시흥시, 지역 산업 이끌 '숙련기술장인' 뽑는다

정두환기자

입력2025.08.19 09:08

시계아이콘00분 31초 소요
74개 직종 대상 2명 선발

경기도 시흥시는 지역 산업 발전과 숙련기술인의 위상 제고를 위해 다음 달 12일까지 '숙련기술장인'을 모집한다.

시흥시, 지역 산업 이끌 '숙련기술장인' 뽑는다
선정 분야는 고용노동부 고시 '대한민국 명장 선정 직종'을 일부 준용해 28개 분야, 74개 직종으로 규정했다. 시는 대상 직종에서 뛰어난 기술력을 보유하고 기술 발전에 두드러진 성과를 낸 기술인을 2명을 선정할 계획이다.


신청 자격은 ▲해당 직종 7년 이상 종사 및 시흥시 관내 산업현장에서 5년 이상 종사 ▲지역 숙련기술 발전이나 숙련기술인 지위 향상에 이바지 ▲공정·품질 개선 실적이 우수하고 사회발전에 이바지 ▲대한민국 명장 또는 유사한 상을 받은 경력이 없는 자 등 4가지 요건을 모두 갖춰야 한다. 일반사무·행정직, 교육·훈련직은 선정 대상에서 제외된다.

신청 희망자는 시흥시청 누리집에서 서식을 내려받아 작성한 후 ▲시흥시장(기업지원과) ▲관내 기업체의 대표 또는 장 ▲그 밖의 숙련 기술 관련 비영리법인 또는 단체장의 추천서를 첨부해 시 기업지원과 기업민원팀에 방문 제출하거나 등기우편으로 신청하면 된다.


임병택 시흥시장은 "기술장인 선정을 바탕으로 시 산업 경쟁력과 위상을 한층 높여 나가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
