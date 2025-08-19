시흥시, 지역 산업 이끌 '숙련기술장인' 뽑는다

74개 직종 대상 2명 선발

경기도 시흥시는 지역 산업 발전과 숙련기술인의 위상 제고를 위해 다음 달 12일까지 '숙련기술장인'을 모집한다.

선정 분야는 고용노동부 고시 '대한민국 명장 선정 직종'을 일부 준용해 28개 분야, 74개 직종으로 규정했다. 시는 대상 직종에서 뛰어난 기술력을 보유하고 기술 발전에 두드러진 성과를 낸 기술인을 2명을 선정할 계획이다.

신청 자격은 ▲해당 직종 7년 이상 종사 및 시흥시 관내 산업현장에서 5년 이상 종사 ▲지역 숙련기술 발전이나 숙련기술인 지위 향상에 이바지 ▲공정·품질 개선 실적이 우수하고 사회발전에 이바지 ▲대한민국 명장 또는 유사한 상을 받은 경력이 없는 자 등 4가지 요건을 모두 갖춰야 한다. 일반사무·행정직, 교육·훈련직은 선정 대상에서 제외된다.

신청 희망자는 시흥시청 누리집에서 서식을 내려받아 작성한 후 ▲시흥시장(기업지원과) ▲관내 기업체의 대표 또는 장 ▲그 밖의 숙련 기술 관련 비영리법인 또는 단체장의 추천서를 첨부해 시 기업지원과 기업민원팀에 방문 제출하거나 등기우편으로 신청하면 된다.

임병택 시흥시장은 "기술장인 선정을 바탕으로 시 산업 경쟁력과 위상을 한층 높여 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>