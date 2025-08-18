전남국제농업박람회, 'K-농업' 매력 영상으로 담아낸다

'AI 농업혁신' 반영 홍보영상 제작

(재)전라남도국제농업박람회는 2025 국제농업박람회 개막을 향한 기대감을 한층 끌어올리기 위해 공식 홍보영상을 제작해 배포할 예정이라고 밝혔다.

홍보영상은 전통과 미래가 공존하는 대한민국 농업의 무한한 가능성을 전 세계에 알리기 위한 것으로 '케이(K)-농업'의 진심과 저력을 생생하게 담고 있다.

공식 홍보영상은 박람회 개막을 두 달여 앞두고 선보이는 핵심 홍보 콘텐츠로, 2025 국제농업박람회 슬로건인 'AI와 함께하는 농업혁신, 생명 키우는 K-농업'을 영상 제작에 그대로 반영했다. 뮤직비디오 형식으로 제작된 이 영상의 작사는 박람회 사무국에서 하고, 작곡과 영상 구성은 AI 기술을 활용했다.

영상은 스마트팜, 전통농업, 청년농, 미래기술 등 박람회 현장을 연상케 하는 역동적 그래픽과 뛰어난 영상미로 연출됐다. 첨단 기술과 전통적 농업 방식이 조화롭게 어우러지는 장면은 케이-농업의 독특한 매력과 잠재력을 시각적으로 표현하며 강한 인상을 남길 것으로 기대된다.

2025 국제농업박람회는 '농업이 세상을 바꾼다, AI와 함께하는 농업혁신, 생명 살리는 K-농업'을 주제로 오는 10월 23일부터 29일까지 전남 나주에 있는 전남도농업기술원 일원에서 개최된다.

이번 박람회는 단순한 농산물 전시를 넘어 기후 위기와 식량 안보라는 전 지구적 문제에 대한 농업의 역할을 제시하고, AI 기술을 접목한 미래 농업의 방향성을 선보이는 것이 목표다.

박관수 전남도국제농업박람회 사무국장은 "이번 홍보영상에는 박람회의 핵심 주제인 기술 혁신과 생명의 가치가 역동적으로 담았다"며 "이를 통해 더 많은 국민과 세계인이 'K-농업'의 매력을 새롭게 발견하고, 박람회에 대한 기대와 관심을 갖게 되길 기대한다"고 말했다.

전남도국제농업박람회는 이번 홍보영상 공개를 시작으로 박람회 붐 조성을 위한 다양한 홍보 활동에 박차를 가할 예정이다. 특히 엠지(MZ)세대와 해외 관람객을 겨냥한 맞춤형 디지털 콘텐츠를 제작하고, 글로벌 홍보 캠페인, 관람객 참여형 프로그램을 본격 추진할 계획이다.

이번 홍보영상은 제작이 마무리 되는 대로 공식 유튜브 채널과 박람회 누리집에서 시청할 수 있도록 게재하고, 인스타그램, 페이스북 등 SNS 채널을 통해서도 확산 캠페인을 동시에 진행할 예정이다.





