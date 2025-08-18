청년 정책 개선할 대통령실 '청년담당관' 2명, 내일부터 출근

대통령실 지원 받아 부처와 소통

대통령실이 청년정책 마련을 지원할 청년담당관으로 이주형(32)씨와 최지원(31)씨를 임용했다고 18일 밝혔다.

진성환 경청통합수석은 이날 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 "두 담당관은 내일부터 출근해 대통령실 내 국민통합비서관실에서 일하게 된다"면서 "청년정책 수립, 제도 개선, 부처별 정책 점검, 청년소통 강화 등 업무를 맡게 된다"고 설명했다.

앞서 대통령실은 블라인드 채용 방식으로 청년담당관은 공개 모집했다. 지원자 중 국민참여단이 심사한 두 명의 담당관이 선발됐다고 전 수석은 설명했다.

전 수석은 "이들 담당관은 서울시 내 청년 부서와 청년센터에서 관련 업무를 꾸준히 해왔다"면서 "최 담당관의 경우 8년 동안 사회복지사로 일하면서 사회적 약자를 위해 일했다"고 말했다. 두 담당관 모두 심사에서 가장 탁월한 역량을 갖춘 것으로 평가를 받았다고도 했다.

전 수석은 문재인 정부 때 2급으로 채용됐던 청년 담당관이 이번에는 5급으로 채용된 점을 두고 이들의 활동이 힘을 받지 못하는 것 아니냐는 우려에 대해 "직급으로 일하는 것이 아니다"라면서 "대통령실 전체가 협업해 청년 담당관을 지원할 것"이라고 했다.

앞서 강훈식 대통령 비서실장은 이날 주재한 수석보좌관 회의에서 "내일 청년 담당관이 첫 출근을 한다"면서 "각 수석실은 청년 담당관과 함께 논의해 기존의 틀을 깨는 획기적 아이디어와 정책을 수립해달라"고 당부했다.





