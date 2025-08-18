본문 바로가기
대통령실

청년 정책 개선할 대통령실 '청년담당관' 2명, 내일부터 출근

임철영기자

입력2025.08.18 18:14

대통령실 지원 받아 부처와 소통

대통령실이 청년정책 마련을 지원할 청년담당관으로 이주형(32)씨와 최지원(31)씨를 임용했다고 18일 밝혔다.

연합뉴스

연합뉴스

진성환 경청통합수석은 이날 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 "두 담당관은 내일부터 출근해 대통령실 내 국민통합비서관실에서 일하게 된다"면서 "청년정책 수립, 제도 개선, 부처별 정책 점검, 청년소통 강화 등 업무를 맡게 된다"고 설명했다.


앞서 대통령실은 블라인드 채용 방식으로 청년담당관은 공개 모집했다. 지원자 중 국민참여단이 심사한 두 명의 담당관이 선발됐다고 전 수석은 설명했다.

전 수석은 "이들 담당관은 서울시 내 청년 부서와 청년센터에서 관련 업무를 꾸준히 해왔다"면서 "최 담당관의 경우 8년 동안 사회복지사로 일하면서 사회적 약자를 위해 일했다"고 말했다. 두 담당관 모두 심사에서 가장 탁월한 역량을 갖춘 것으로 평가를 받았다고도 했다.


전 수석은 문재인 정부 때 2급으로 채용됐던 청년 담당관이 이번에는 5급으로 채용된 점을 두고 이들의 활동이 힘을 받지 못하는 것 아니냐는 우려에 대해 "직급으로 일하는 것이 아니다"라면서 "대통령실 전체가 협업해 청년 담당관을 지원할 것"이라고 했다.


앞서 강훈식 대통령 비서실장은 이날 주재한 수석보좌관 회의에서 "내일 청년 담당관이 첫 출근을 한다"면서 "각 수석실은 청년 담당관과 함께 논의해 기존의 틀을 깨는 획기적 아이디어와 정책을 수립해달라"고 당부했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr)

