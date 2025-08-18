본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

박완수 경남지사 "실전적 훈련으로 도민 안전 지켜야"

영남취재본부 이세령기자

입력2025.08.18 22:38

시계아이콘00분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경남도, 2025년 을지연습 돌입

"드론, 사이버 공격 등 새로운 안보 위협에 대비한 실전적 훈련을 강화하고 도민 생명과 안전을 지키는 실효성 있는 을지연습이 되도록 철저히 준비하라."


박완수 경남도지사가 18일 2025년 을지연습 최초 상황보고회의에서 이같이 강조했다.

박완수 경남도지사가 2025년 을지연습 최초 상황보고회의를 주재하고 있다. 경남도 제공

박완수 경남도지사가 2025년 을지연습 최초 상황보고회의를 주재하고 있다. 경남도 제공

AD
원본보기 아이콘

을지연습은 국가비상사태에 대비해 전시 전환 절차와 위기관리 대응 역량을 점검하는 범정부 차원의 비상 훈련으로 올해로 57번째를 맞이했다.


훈련에는 한미연합 군사 연습과 연계해 민, 관, 군, 경, 소방 등 관련 기관이 동참한다.


올해 경남도 을지훈련은 이날부터 오는 21일까지 나흘간 진행된다.

집중호우 피해가 커 특별재난지역으로 선포된 진주, 의령, 산청, 하동, 합천, 함양 등 8개 시·군을 제외한 도내 251개 기관에서 2만3000여명이 참여한다.


훈련은 주야간에 걸쳐 도상연습 중심으로 추진되며 첫날인 18일은 전 공무원 불시 비상 소집, 최초 상황보고회의, 전시 전환 절차 연습, 전시 창설기구 설치 및 운용이 이뤄진다.


둘째 날엔 도지사 주재 전시 현안 과제 토의, 셋째 날엔 전국 동시 공습 대피 민방위훈련, 마지막 날에는 현지 강평 순으로 진행될 예정이다.


박완수 경남도지사(왼쪽)가 2025년 을지연습 첫날 도청 광장에 마련된 '안보 의식 고취의 장'을 둘러보며 장병과 이야기를 나누고 있다. 경남도 제공

박완수 경남도지사(왼쪽)가 2025년 을지연습 첫날 도청 광장에 마련된 '안보 의식 고취의 장'을 둘러보며 장병과 이야기를 나누고 있다. 경남도 제공

원본보기 아이콘

박 도지사는 "경남에는 방산업체 등 국가 주요 시설이 밀집해 있어 안보 위협에 대한 경각심이 필요하다"라며 "도민의 안보 인식을 높이고 위기 대응 역량 강화를 위한 참여도 중요하다"고 말했다.


이어 "훈련도 중요하지만 폭염, 폭우 등 기상이변으로부터 도민 생명과 안전을 지키는 일상 대응도 소홀히 해선 안 된다"며 "훈련과 민원 대응을 병행해 달라"고 당부했다.


박 지사는 이날 상황보고회의 후 육군 39사단장 등과 함께 도청 광장에 마련된 '안보 의식 고취의 장'을 찾아 전시된 군사 장비와 구조, 구난 장비 등을 둘러봤다.


안보 의식 고취의 장은 도민의 안보 의식을 높이기 위해 을지연습 기간에 운영되며 장비 전시, 심폐소생술 체험 행사 등이 제공된다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한 '임대형 택지공급' 대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

네이버 男 평균 연봉 1억 찍는 동안 카카오는…

'하루 2조원 쏠쏠하네'…"월요일을 공휴일로" 깜짝 연구결과

농성 중 체조·당원에 호통…국힘 전대 막판 변수는

"한국인도 많이 찾는데…" 오사카 도톤보리 대형 화재로 2명 사망

'최악 노동법 위반' 800억대 벌금 나왔다…직원 1800명 해고한 이 항공사

"5000원 이하만 판다" 이마트, 다이소·쿠팡에 도전장

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

새로운 이슈 보기