본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

경제

日닛케이지수, 역대 최고치 또 경신…0.77%↑(종합)

오수연기자

입력2025.08.18 16:11

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)가 지난주에 이어 18일에도 장중 최고치를 또 경신하며 고공 행진을 이어가고 있다.


이날 닛케이지수는 전 거래일 대비 336포인트(0.77%) 오른 4만3714로 마감했다.

로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

낮 12시 42분에는 4만3835를 기록하며 4만4000선에 근접하기도 했다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 그간 강세였던 반도체, 전기 기계 관련주가 아닌 다른 종목들이 상승세를 이끌었다고 짚었다. 실제로 이날 도쿄일렉트론은 2.14%, 소니그룹은 2.54% 하락했다. 일본은행(BOJ)의 금리 인상 기대감으로 지난주 크게 오른 은행주들도 하락 폭이 컸다. 반면 미쓰코시이세탄 홀딩스 등 소매업과 스즈키를 비롯한 자동차주 등 폭넓게 매수세가 유입됐다고 전했다.


NHK는 미국 경기가 나쁘지 않다는 견해가 확산하고 일본 2분기 경제성장률이 시장 예상치를 웃돌면서 매수세가 이어졌다고 설명했다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

네이버 男 평균 연봉 1억 찍는 동안 카카오는…

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

'하루 2조원 쏠쏠하네'…"월요일을 공휴일로" 깜짝 연구결과

"김건희도 계엄 공동책임, 위자료 내라" 1만2000명 尹부부에 손배소

농성 중 체조·당원에 호통…국힘 전대 막판 변수는

"5000원 이하만 판다" 이마트, 다이소·쿠팡에 도전장

특검 "김건희, 대부분 진술거부권…간혹 '모른다, 기억 안 난다' 답변"

새로운 이슈 보기