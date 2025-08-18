여수광양항만공사, AI 기술 실증 업무협약 체결

해양부유물 수거 로봇 기술실증

여수광양항만공사(사장 직무대행 황학범, 이하 공사)는 스마트 수질원 관리 로보틱스 기업 에코피스㈜(대표 채인원, 이하 에코피스)와 AI 자율운항 해양부유물 수거 로봇 기술실증 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 18일 밝혔다.

이번 협약은 AI 영상인식과 자율운항 기술을 결합한 차세대 해양정화 로봇 실증을 통해 항만 및 연안 환경 보호와 해양폐기물 관리 효율성을 제고하기 위해 추진됐다.

18일 여수광양항만공사에서 진행된 업무협약식에서 공사 황학범 사장 직무대행(사진 왼쪽)과 에코피스 채인원 대표가 기념촬영을 하고 있다. 여수광양항만공사 제공

공사는 이번 실증을 통해 AI 해양정화 기술의 도입 가능성을 검토하고, 향후 항만 내 해양폐기물 관리에 필요한 인력·예산 절감을 기대하고 있다.

특히, 국내 항만에서 AI를 활용한 해양부유물 자동 수거 기술을 선도적으로 적용함으로써 친환경·스마트 항만 조성에 기여할 수 있을 것으로 전망된다.

공사 황학범 사장 직무대행은 "이번 실증사업은 항만 환경보호와 더불어 신기술 검증, 중소기업과의 상생협력을 동시에 달성할 수 있는 의미 있는 사업이다"며 "이번 업무협약을 통해 향후 지속적인 기술 실증과 도입으로 깨끗하고 안전한 항만 환경을 만들겠다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



