본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산항만공사, AI 추진단 본격운영 나서

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.18 12:23

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부산항만공사(BPA)는 정부의 핵심 국정과제인 'AI 3대 강국 도약'을 부산항에서 적극 뒷받침하기 위해 총 30명으로 구성된 'BPA AI 추진단'을 가동한다.


'BPA AI 추진단'은 경영부사장을 AI 책임관(단장)으로 하고 지난 7월 1일부로 신설된 디지털 AI 부장과 기획조정실장이 공동 실무반장을 맡는다. 또 부서별 AI 추진 실무관(27명)을 두어 전사적인 협업 체계를 구성해 실행력을 확보하기로 했다.

AI 추진단은 중점 추진전략·실행과제 등을 도출해 'BPA AI 추진 전략계획'을 수립할 계획으로, 단기·중장기로 구분한 2030년 말까지의 추진 로드맵을 마련하고, 여러 대내외 이해관계자 등과 소통하며 과제들을 추진할 계획이라고 말했다.


부산항만공사 송상근 사장은 "그동안 환적모니터링시스템(Port-i), 환적운송시스템(TSS), 전자인수도증(E-SLIP) 등을 개발해 부산항의 디지털전환 노력을 추진해왔다"며 "앞으로는 부산항 재난·안전사고 예방, 기관 경영 등 다양한 영역으로 AI 기술을 확대 적용하여 부산항의 경쟁력을 한층 더 끌어올릴 수 있도록 역량을 집중해 나갈 계획이다"고 말했다.

부산항만공사.

부산항만공사.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"광복 80주년 영상에 일본 철도라니"…비판 폭주에 '비공개 전환'

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

"사막에 시한폭탄이 나타났다"…'이것' 급증에 라스베이거스 화들짝

"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전

김건희 특검, ‘金·김예성·건진법사’ 동시 소환 조사… 대질신문 가능성

새로운 이슈 보기