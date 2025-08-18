본문 바로가기
대전협 "하반기 전공의 모집, 의정사태 큰 전환점"

최태원기자

입력2025.08.18 12:10

18일 오전 대전협 임시대의원총회

대한전공의협의회(대전협)가 오는 9월 수련을 개시하는 하반기 전공의 모집을 의정사태의 큰 전환점이라고 평가했다.


연합뉴스

연합뉴스

한성존 대전협 비상대책위원회 위원장은 18일 오전 서울 용산구 대한의사협회(의협) 회관에서 열린 임시대의원총회 모두발언을 통해 "이번 하반기 모집을 앞두고 깊은 고민이 있었을 것이라 생각한다"며 이같이 밝혔다.

이어 그는 "우리는 미래에 대한 고민과 동시에 이 사태가 왜 시작됐는지 잊어서는 안 된다"며 "전 정부의 일방적이고 폭압적인 정책 추진은 전공의들이 꿈을 잃게 했고, 갈 곳을 잃고 방황케 했다"고 덧붙였다.


그러면서 "새 정부가 출범하고 모든 게 끝난 것 같이 보이지만 사태가 시작된 근본적 불씨는 아직 완전히 꺼지지 않았다"며 "저희의 터전은 아직 불안정하고, 작은 혼란들은 곳곳에 남아 있을 것"이라고도 강조했다.


또한 "이를 다시 세우기 위해서는 꽤 오랜 시간 노력을 해야만 가능할지도 모른다"면서도 "회복된 신뢰 속에서 대한민국의 중증·핵심 의료는 재건될 수 있을 것"이라고 했다.

대전협 비대위는 이날 임시대의원총회에서 그간 의료계 현안 대응 등 비대위 활동을 보고하고, 재신임에 관해서도 의견을 묻는다. 향후 대응 방안에 대한 논의도 이어진다.


한편 주요 수련병원들의 하반기 전공의 모집은 이번 주 하반기 원서 제출을 마감한다. 보건복지부 수련환경평가위원회가 병원별 신청을 받아 공고한 모집인원은 인턴 3006명, 레지던트 1년 차 3207명, 레지던트 상급 연차(2∼4년 차) 7285명 등 총 1만3498명이다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
