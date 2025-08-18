본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]삼양컴텍, 코스닥 상장 첫날 따블 '터치'

유현석기자

입력2025.08.18 09:50

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

삼양컴텍 이 코스닥 상장 첫날 주가가 더블(공모가 대비 2배) 상승하는 등 급등하고 있다.

[특징주]삼양컴텍, 코스닥 상장 첫날 따블 '터치'
AD
원본보기 아이콘

삼양컴텍은 18일 오전 9시49분 기준 공모가 7700원 대비 7300원(94.81%) 오른 1만5000원에 거래됐다. 장 중 1만6370원까지 상승하기도 했다.


삼양컴텍은 1962년 설립됐다. 대한민국 최초 방탄복을 개발했으며 국방부에 방탄·방호 관련 물품을 납품했다. 2006년 제오홀딩스 그룹에 편입된 이후 2009년 K2 전차 특수장갑 개발과 양산을 시작했고 2015년에는 조종석 방탄판 등 소형 무장헬기에 들어가는 구성품을 개발했다.

이달 5~6일 공모주 청약을 진행했다. 당시 경쟁률은 927.97대 1였다. 청약 증거금은 12조9510억원에 육박했다. 기관 투자자 대상 수요예측에서도 경쟁률 565.55대 1을 기록했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

먹고 살기 힘들다는 美 Z세대 절반, 한달 데이트 비용이 무려

"사막에 시한폭탄이 나타났다"…'이것' 급증에 라스베이거스 화들짝

"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전

'2명 사망' 서울 창전동 아파트 화재…오늘 합동감식

새로운 이슈 보기