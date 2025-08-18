본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

에이스침대, 배송 협력사와 서비스 품질 향상 워크숍 개최

이성민기자

입력2025.08.18 09:40

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"배송 서비스 전반 고객 만족도 제고"

에이스침대는 배송 협력사 마이트앤메인(M&M)과 함께 진행한 서비스 품질 향상 워크숍을 성황리에 마쳤다고 18일 밝혔다.


이번 워크숍은 프리미엄 배송을 위한 배송 전문 매니저들의 서비스 역량 강화를 위해 마련됐다. 고객 맞춤형 서비스 제공 방법 및 침대 배송 전문성 강화를 위한 교육이 진행됐으며, 양사 임직원이 직접 강사로 참여해 서로의 노하우 및 경험을 공유했다. 올 상반기 고객 대상 설문조사 결과 친절도 및 전문성 부문에서 높은 평가를 받은 우수 매니저를 대상으로 선상패 및 상금 수여도 진행됐다.

에이스침대는 배송 협력사 마이트앤메인(M&M)과 함께 진행한 서비스 품질 향상 워크숍을 성황리에 마쳤다고 18일 밝혔다. 에이스침대

에이스침대는 배송 협력사 마이트앤메인(M&M)과 함께 진행한 서비스 품질 향상 워크숍을 성황리에 마쳤다고 18일 밝혔다. 에이스침대

AD
원본보기 아이콘

침대는 부피가 크고 무거워 설치 과정이 복잡해 운반·설치 전 과정에서 높은 전문성이 요구되는 만큼, 에이스침대는 협력사와의 긴밀한 파트너십을 기반으로 침대 배송에 특화된 서비스를 운영 중이다. 전국 단위 배송 네트워크 구축 및 모든 프로세스의 체계적인 매뉴얼화를 통해 언제 어디서나 동일한 서비스를 제공하고 ▲주문 후 최소 48시간 내 배송 ▲전문 클린키트 사용을 통한 청결·안심 배송 ▲기존 침대 무료 하강·이전 등 부가 서비스를 선보인다.

에이스침대 관계자는 "고객이 처음 제품을 접하는 순간부터 최상의 경험을 제공하는 것이 브랜드의 핵심 가치"라며 "양사 간의 협력을 강화하여 배송 서비스 과정 전반에서 고객 만족도를 한층 더 향상해 나가겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

먹고 살기 힘들다는 美 Z세대 절반, 한달 데이트 비용이 무려

"사막에 시한폭탄이 나타났다"…'이것' 급증에 라스베이거스 화들짝

"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전

'2명 사망' 서울 창전동 아파트 화재…오늘 합동감식

새로운 이슈 보기