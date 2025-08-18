금감원, 민생금융범죄 피해 예방을 위한 홍보 캠페인 실시

유튜브, 정류장 등 생활밀착형 대국민 홍보

금융감독원은 불법사금융, 보이스피싱, 불법금융투자 등 민생금융범죄 피해 예방을 위해 국민 대다수가 이용하는 각종 매체를 활용해 집중홍보를 실시한다고 18일 밝혔다.

앞서 금감원은 여름 휴가철 대중교통시설과 지역축제를 활용해 피해 예방 홍보를 실시한 바 있다. 이번에는 방송인, 인플루언서와 함께 홍보 콘텐츠 제작 후 대중교통, 아파트 엘리베이터, 버스정류장, 지하철 스크린 등에서 홍보를 진행하기로 했다.

먼저 연이자율 60%를 초과하는 반사회적 불법대부계약 피해를 예방하고자 정부·지자체·금융권이 공동으로 방송인 정성호와 함께 광고를 만들어 홍보한다. 대부업 법정 이자 20%를 초과하는 불법 대부계약은 원금과 이자가 모두 무효다.

또 급증하는 카드배송 사칭 보이스피싱 피해 예방을 위해 유튜버와 쇼츠를 제작하고, 언더스탠딩 등 시사경제 유튜브 채널과 함께 민생금융범죄 피해 예방 홍보를 추진할 계획이다.

특히 고액 피해 집중지역은 오프라인 홍보에 집중하기로 했다. 작년 하반기 보이스피싱 고액 피해 분석 결과 강남3구의 피해액이 서울 전체 피해액의 약 30%를 차지하는 것으로 나타났다.

이에 아파트 101개 단지(5만4138 세대)의 엘리베이터 광고 모니터 1459기를 활용해 내달 10일까지 약 한 달 동안 피해 예방 홍보를 추진한다.

이밖에 20개 버스정류장의 대형 스크린을 활용해 보이스피싱 피해예방 홍보를 실시한다. 신청하지 않은 카드 발급과 관련된 연락은 100% 보이스피싱이라고 금감원은 강조했다.

금감원 관계자는 "민생금융범죄로 인한 소비자 피해 최소화를 위해 취약계층 등에 대한 맞춤형 홍보과제를 지속 발굴·추진하는 한편, 불법사금융·보이스피싱 근절을 위해 금융권 및 관계부처와의 긴밀한 공조를 강화하겠다"고 밝혔다.





