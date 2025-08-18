본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

인스코비, 상반기 실적 발표…영업이익 흑자 전환

장효원기자

입력2025.08.18 09:11

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
인스코비, 상반기 실적 발표…영업이익 흑자 전환
AD
원본보기 아이콘

코스피 상장사 인스코비 는 연결 기준 상반기 실적 공시를 통해 매출액 529억원, 영업이익 4억원, 당기순손실 259억원을 기록했다고 18일 밝혔다.


전년 동기 대비 매출액은 8% 증가했고 영업이익은 흑자로 돌아서며 개선됐으나 당기순손실은 73% 늘었다.

인스코비의 실적 악화는 인스코비 자체 문제가 아닌 자회사인 셀루메드의 주가 하락에 기인한다.


셀루메드는 지난 3월 서울남부지방법원으로부터 미국 뷰첼 파파스(Buechel-Pappas Trust·Biomedical Engineering)와의 소송 패소에 대한 집행 명령을 받았다. 현재 셀루메드와 뷰첼 파파스의 배상액 합의 진행은 마무리 단계에 있다.


이번 상반기 실적 공시에서 인스코비는 회계법인으로부터 의견거절을 통보받았다. 따라서 18일 하루 주식시장 거래가 정지되면서 관리종목으로 지정된다.

인스코비 관계자는 "셀루메드와 뷰첼 파파스의 합의를 조기에 마무리해 자사 기업 가치 상승을 위해 노력할 것"이라며 "연 내에 나노실리콘 등 보유 자산 매각을 통해 재무 건전성을 높여 실적을 개선할 것"이라고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

먹고 살기 힘들다는 美 Z세대 절반, 한달 데이트 비용이 무려

송전탑 올랐다가 감전사, 산불에 정전까지…'인생샷' 남기려던 대만 남성

"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전

'2명 사망' 서울 창전동 아파트 화재…오늘 합동감식

새로운 이슈 보기