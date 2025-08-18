본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정부부처

보훈부, '親日派재산 후손 재매각 방지' 심의기구 신설

유제훈기자

입력2025.08.18 08:20

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지난 5월 '친일재산 매각심의를 위한 소위' 신설

국가보훈부가 친일반민족행위자 재산을 후손들이 재매각하는 상황을 방지하기 위한 심의기구를 설치한다.


보훈부는 지난 5월 말 '순국선열·애국지사사업기금 및 보훈기금운용심의회' 내 '친일재산 매각심의를 위한 소위원회'를 신설했다고 18일 밝혔다. 친일귀속재산이 그 후손에게 재매각되는 사례를 사전에 차단하고 매각 절차를 보다 투명하고 전문적으로 운영하기 위한 조치다.

보훈부는 앞서 지난해 11월부터 올해 4월까지 친일귀속재산의 체계적 관리 및 매각절차를 강화하기 위해 과거 수의계약 사례 341필지를 분석했다. 그 결과 수의계약 사례 중 친일귀속재산의 후손 재매각으로 추정되는 사례로 ▲점유물(필지 내 묘지 또는 건물 존재) ▲권리관계(공유지분 설정) ▲매수자 특성(가족 매수)에 따른 3개 유형을 추출했다.


반민특위에 체포된 친일파의 재판 장면

반민특위에 체포된 친일파의 재판 장면

AD
원본보기 아이콘

이를 바탕으로 보훈부는 잔여재산 842필*에 대한 전수 조사를 통해 친일귀속재산의 후손 재매각 추정 재산과 동일한 유형의 재산 118필지를 선별, 집중관리에 나설 방침이다.



이번에 신설된 소위원회는 후손 재매각 추정 재산과 동일한 유형의 재산 118필지가 수의계약으로 매각이 추진될 경우 중점적으로 심의, '친일반민족행위자 재산의 국가귀속에 관한 특별법'의 제정 취지에 맞게 매각이 이뤄지도록 할 방침이다.

아울러 보훈부는 하반기엔 친일귀속재산의 위탁관리자이자 국유재산 관리 분야 전문기관인 한국자산관리공사를 통해 잔여재산의 관리 상황을 정밀 점검하고, 무단점유자에 대한 변상금과 적정 대부계약을 통한 대부료 부과 등을 철저히 시행해 재정수입을 확보하는 등 재산관리의 적정성을 높일 계획이다. 잔여재산에 대한 정밀 실태조사는 9월 중 기본계획을 수립한 뒤 연내에 완료할 예정이다.


권오을 보훈부 장관은 "친일귀속재산에 대한 매각과 관리에 만전을 기함으로써 조국독립을 위해 헌신한 독립유공자와 유족에 대한 예우와 지원에 소홀함이 없도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"잠들기 전 '이것' 안 빼면 늙는다"…피부과 의사들의 경고

"업무 많고 급여 낮은 직업"…미국도 젊은층 교직 기피 뚜렷

트럼프가 주면 안받아?…톰 크루즈, '케네디센터 공로상' 수상 제안 '거절'

"5성급 호텔·샤넬백·반클리프 목걸이"…요즘 MZ 프러포즈 필수템

尹이 마지막까지 찾은 애완견 '토리'…김건희 구속 후 돌봄은 누가?

"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전

"월요일 공휴일 땐 하루 경제효과 2조원" 긍정 연구결과 나왔다

새로운 이슈 보기