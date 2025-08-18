본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

네이버플러스 스토어, 가을맞이 '강세일'…역대 최다 브랜드 참여

이민지기자

입력2025.08.18 08:23

시계아이콘00분 55초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1만개 가을 겨울 필수템 최대 80% 할인
지난 6월 강세일 대비 참여 브랜드 2배 늘어

네이버가 개학을 앞두고 가을맞이 네이버플러스 스토어 대표 프로모션 '강세일'을 진행한다고 18일 밝혔다.


강세일은 바캉스, 명절, 연말 등 사용자들의 쇼핑 수요가 높은 시기에 맞춰 진행하는 네이버플러스 스토어의 대표 프로모션이다. 지난 3월 스토어 앱 출시 후 처음 열린 6월 강세일에서는 인공지능(AI) 상품 추천 확대와 쇼핑 편의성 강화, N배송 확대 등에 힘입어 앱 출시 전인 지난 2월 강세일 대비 매출이 118% 증가했다.

네이버플러스 스토어, 가을맞이 '강세일'…역대 최다 브랜드 참여
AD
원본보기 아이콘

이번 강세일은 18일부터 31일까지 2주 동안 진행한다. 약 1만여개의 브랜드가 역대급 혜택과 함께 다채로운 상품을 선보인다. 참여 브랜드수는 약 2배 증가했고, 행사 상품 수도 6만여개로 가장 풍성하다.


강세일에서만 만날 수 있는 단독 상품과 단독 구성도 준비했다. 식품 카테고리에선 '화려한우'의 투뿔 숙성한우 구이용 소고기 골라 담기 선물 세트를 네이버 단독으로 73% 할인된 가격에 선보이며, 인기 밀폐용기 브랜드 '땡스소윤'에서는 네이버 단독으로 냉동용기 28개 세트를 특가로 준비했다.


뷰티 카테고리에선 건조한 계절을 대비할 수 있는 '비욘드'의 딥모이스처 크리미 바디워시 1.1ℓ 대용량을 네이버 단독 기획상품으로 출시했다.

가을 준비를 할 수 있는 의류 상품도 준비했다. 여성복 브랜드 '쉬즈미스'의 가을 베스트 데일리룩 인기 상품을 비롯해 '듀엘'의 트위드 배색 셋업 자켓을 최대 70% 할인하고, '디스커버리'에선 키즈 포켓 경량 바람막이 자켓을 최대 62% 할인한다. LG전자, 삼성 등 주요 디지털 가전 제품은 물론 '아로셀' 콜라겐 마스크, 설화수, 헤라 등 인기 뷰티 브랜드사도 참여한다.


강세일의 시그니처인 전 카테고리용 선착순 쿠폰도 확대해 구매금액에 따라 다양한 상품에 사용할 수 있도록 했다. 최대 7만 원까지 할인 가능한 15%·10%·7% 선착순 쿠폰을 매일 오전 9시와 오후 6시에 제공하며, 최대 5000원 할인이 적용되는 앱 전용 쿠폰 또한 같은 시간에 받을 수 있다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

먹고 살기 힘들다는 美 Z세대 절반, 한달 데이트 비용이 무려

송전탑 올랐다가 감전사, 산불에 정전까지…'인생샷' 남기려던 대만 남성

"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전

'2명 사망' 서울 창전동 아파트 화재…오늘 합동감식

새로운 이슈 보기