[부고]김지숙(한겨레 기자)씨 부친상

입력2025.08.18 07:17

▲ 김강년씨 별세, 허수영씨 남편상, 김성래(서울 우신중 교사)·김지숙(한겨레 기자)씨 부친상, 신현숙(서울 강신중 교사)씨 시부상 = 17일 오후 6시5분, 양평병원장례식장 특2호실, 발인 19일 오전 9시.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

