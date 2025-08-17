LG유플러스 "방송중계·IPTV 서비스 ISO22301 국제 인증 획득"

LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 14,910 전일대비 130 등락률 +0.88% 거래량 709,305 전일가 14,780 2025.08.14 15:30 기준 관련기사 "대전 찾은 LG U+ 고객, 선물 받아가세요"…소상공인 상생 프로모션"진짜 든든합니다, 고마워요" 직원 글에 매일매일 댓글 단 '통신사 대표님'[IT카페]우리은행, 보이스피싱 피해예방 위해 LG유플러스와 맞손 전 종목 시세 보기 close 는 방송중계·인터넷TV(IPTV) 분야 서비스를 총괄하는 안양국사가 글로벌 인증 기관(DNV)으로부터 업무 연속성 관리 국제표준인 ISO22301(BCMS) 인증을 획득했다고 17일 밝혔다.

ISO22301은 조직에 중대한 사고나 재난이 발생했을 때에도 핵심 업무를 지속할 수 있는지 여부를 판단하는 국제 표준이다. 위기 상황에 대한 대응 역량과 전사적 복구 체계의 적절성을 평가한다.

정하준 LG유플러스 유선플랫폼운영담당(상무)은 "이번 인증은 재난이나 재해가 발생하더라도 신속한 복구를 통해 최상의 고객 경험을 제공할 수 있는 역량을 공식적으로 확인받았다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 안정적인 플랫폼 운영을 통해 고객 신뢰를 얻을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>