백경현 시장 "순국선열·애국지사의 숭고한 뜻 영원히 기억하겠다"

구리시, 제80주년 광복절 경축 행사 가져

경기 구리시(시장 백경현)는 15일 제80주년 광복절을 맞이하여 구리아트홀 코스모스 대극장에서 '제80주년 광복절 경축식'을 개최했다.

백경현 구리시장이 15일 제80주년 광복절을 맞이하여 구리아트홀 코스모스 대극장에서 '제80주년 광복절 기념식에서 경축사를 하고 있다. 구리시 제공

이날 경축식에는 독립유공자 유가족과 유관기관 단체장들을 비롯해 시민 700여 명이 참석하여, 잃어버린 조국의 국권 회복을 위해 희생한 순국선열과 애국지사들의 숭고한 뜻을 기리고 나라 사랑하는 마음을 되새겼다.

경축식은 국민의례, 유공자 표창 수여, 백경현 구리시장의 경축사, 독립유공자 유가족에 대한 꽃다발 증정, 경축 공연과 광복절 노래 제창, 만세삼창 그리고 광복의 의미를 담은 대형 붓글씨 퍼포먼스로 진행되었다.

백경현 구리시장과 참석자들이 만세삼창을 하고 있다, 구리시 제공

백경현 시장은 경축사를 통해 "불굴의 독립 정신으로 대한민국의 현재와 미래의 토대를 일군 거룩한 독립운동가들이 계시기에 오늘 광복 80주년이 더욱 빛날 수 있었다"며 "순국선열과 애국지사들의 숭고한 희생에 다시 한번 존경과 경의를 표하며, 구리시는 그분들의 희생을 영원히 기억하겠다"고 말했다.

한편, 경축 행사 이후에는 시청 구내식당에서 독립유공자 유가족과 동반 가족을 위한 오찬을 마련해 다시 한번 깊은 감사의 마음을 전하며 행사를 마무리했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



