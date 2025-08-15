이장우 시장 "광복은 우리 민족이 스스로 연 자유와 희망의 새 시대"



제80주년 광복절 경축 개최



나노반도체·바이오헬스·항공우주 산업 중심 글로벌 혁신 허브 비전 제시

이장우 대전시장이 15일 제80주년 광복절을 맞아 "광복은 단순한 해방이 아니라, 우리 민족이 스스로 연 자유와 희망의 새 시대"라며 "35년의 일제강점기를 이겨낸 힘과 전쟁 폐허 속에서 기적을 만들어낸 정신이 지금도 우리 안에 살아 있다"고 밝혔다.

이어 "우리는 선열들의 희생을 반드시 기억하고, 그 정신을 계승하며, 자유롭고 번영하는 대한민국을 우리 손으로 완성하겠다"고 다짐했다.

대전시는 이날 오전 10시 30분 시청 대강당에서 제80주년 광복절 경축 행사를 개최했다. 이날 행사에는 독립 유공자와 유가족, 광복회 회원, 보훈 단체장, 기관·단체장, 시민 등 600여 명이 참석해 광복의 의미를 함께 되새겼다.

행사에 앞서 이장우 대전시장과 주요 인사들은 국립대전현충원을 찾아 순국선열과 호국영령을 추모하고, 수많은 애국지사와 독립운동가의 숭고한 뜻을 기렸다.

올해 행사는 건국훈장 애족장은 고(故) 한선동 씨에게, 대통령 표창은 고(故) 최진수 씨에게 각각 수여됐다. 대전광역시장 표창은 나라사랑 운동에 기여한 공로로 광복회 대전지부 동구지회 김세원 씨, 중구지회 정해열 씨, 유성대덕연합지회 오우용 씨가 받았다.

이 시장은 대전의 미래 비전으로 ▲나노반도체 ▲바이오헬스 ▲항공우주 산업을 축으로 한 글로벌 혁신 허브 도약, 대전현충원 일대 '나라사랑공원' 조성, 2048 그랜드플랜과 대전·충남 행정통합을 통한 초일류 메가시티 건설을 제시했다.





