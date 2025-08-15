본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[속보]'유력 총리 후보' 日다카이치 사나에도 야스쿠니 참배

이승형기자

입력2025.08.15 11:00

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보]'유력 총리 후보' 日다카이치 사나에도 야스쿠니 참배
AD
원본보기 아이콘




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

7000원짜리가 다이소에선 1500원…'못 사서 난리' 입소문에 품절대란 7000원짜리가 다이소에선 1500원…'못 사서 난리' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'K 혼문' 한류 4.0 활짝…케데헌의 글로벌 신기록 방정식

뉴진스-어도어 분쟁 조정 내달 재개…민지·다니엘 나왔지만 합의 불발

인천공항 왔다더니 김포공항…승무원도 어리둥절 항공사 입장 나왔다

페루에선 필수코스?…전직 대통령 4명 한 교도소 동시 수감

2000원 짜리 사서 데우면 끝…허탈 그 자체 '1만3500원 짜리 배달 죽'

"매달 4만원씩 나갔는데 3천원까지 줄였어요"…OTT 절약 트렌드는

"광복절, 한국 대중교통 폭탄 테러"…워싱턴 주미한국대사관에 협박 메일

새로운 이슈 보기