언론인 출신 아버지에 딸은 해경 홍보계장 '부전여전' 이네

호남취재본부 심진석기자

입력2025.08.14 17:40

김세화 경감, 父 해남신문 초대 발행인
부친 영향 받아 어릴적부터 글쓰기 관심
작가 꿈 꿨지만 해경의 길 걸으며 잠시 휴식
목포·서해해경 홍보실서 글로 해경 소식 전달

김세화 서해해경청 경감이 아버지인 김창섭 해남신문 초대 발행인과 함께 사진을 찍고 있다. 서해지방해양경찰청 제공

언론인 출신 부친의 능력을 이어받아 해경 언론 홍보 부서에서 수년간 맹 활약 중인 베테랑 경찰관이 있어 화제다.


서해지방해양경찰청 소속 김세화 경감이 그 주인공. 김 경감은 지난 2021년부터 약 3년간 목포해양경찰서 홍보계장을 역임한 뒤 올해 2월엔 서해해경청 홍보계장으로 근무하고 있는 입사 22년 차 경찰관이다.

김 경감의 부친인 김창섭(89) 씨는 지역 원로 언론인으로 올해 창간 35주년을 맞은 해남신문 초대 발행인을 역임했다. 그는 35년 전 고향인 해남에 지역 대표 신문사가 없는 사실을 안타깝게 생각, 군민의 목소리를 올곧게 전달하겠단 일념으로 군민이 주주가 되는 해남 신문사를 창간했다.


김 경감은 이러한 아버지의 영향을 받아서인지 어릴 적 장래 희망으로 항상 글을 쓰는 '작가'를 꿈꿨다고 한다.


비록 해양대학교에서 항해학을 전공하고 상선 항해사를 거쳐 해양경찰관의 길을 걷게 됐지만, 김 경감의 펜은 멈추지 않았다.

김 경감은 경비함정, 파출소 등 해·육상 현장에서 애쓰는 해양경찰의 다양한 활약상을 글(보도자료 작성)로써 국민에게 전달하는 홍보 최 일선 부서에서 근무하며, 다양한 언론을 통해 해양경찰 이미지 제고에 앞장서고 있다.


특히, 여성 특유의 섬세함을 무기로 해양경찰 홍보 및 국민의 알권리 충족에 매진함으로써 내부에서 홍보업무 베테랑으로 평가받고 있다.


김 경감은 "아버지가 신문을 통해 지역과 군민의 목소리를 전달했듯이, 해양경찰의 국민을 향한 사명감을 오롯이 대변하는 마음으로 홍보업무를 하고 있다"며 "앞으로도 맡은 임무에 최선을 다하는 경찰이 되겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
