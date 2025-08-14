양주도시공사, 전아연 양주시지회와 지역 주거환경 개선 업무협약

양주도시공사, ㈔전국아파트입주자대표회의연합회 양주시지회와 업무협약 체결



경기 양주도시공사(사장 이흥규)는 지난 13일 ㈔전국아파트입주자대표회의연합회 경기도지부 양주시지회(이하 전아연 양주시지회)와 지역주민 주거환경 개선 및 공사 홍보 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다.

이번 협약은 공동주택 단지와의 협력을 통해 시민을 위한 공사의 주요 소식과 행사, 공연 등을 효율적으로 전달하여 수요자 기반의 홍보 활동을 추진하기 위해 실시하였다.

협약식은 양주도시공사 직원회의실에서 진행됐으며, 양주도시공사 이흥규 사장과 전아연 양주시지회 우병문 지회장을 비롯해 양 기관 주요 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

협약을 통해 양 기관은 △지역주민 주거환경 개선을 위한 협력체계 구축 △공동주택 단지 내 공사 주요 소식 확산 △주민 참여형 캠페인 추진 등을 위해 힘을 모으기로 했다.

이흥규 사장은 "이번 협약을 통해 시민과의 소통창구가 한층 더 넓어지기를 기대한다"며, "공동주택 단지와의 긴밀한 협력을 통해 지역사회에 더욱 실질적인 가치를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



