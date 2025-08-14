김영록 지사, 농업인과 현장 소통·수확 기쁨 나눠

고흥서 한국쌀전업농 간담회

조생벼 올해 첫 수확 시연도

김영록 전라남도지사가 14일 조생벼 수확이 한창인 고흥군 포두면 들녘을 찾아 콤바인으로 벼 수확 시연을 하고 있다. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

김영록 전라남도지사가 14일 고흥 포두면을 방문해 한국쌀전업농 전남도연합회 시군회장단과 간담회를 갖고, 조생 벼 수확 현장을 찾아 농업인의 노고를 격려하며 실질적인 농정 지원을 약속했다.

포두면에서 열린 쌀 전업농 간담회에선 쌀 산업의 현안과 향후 정책 방향을 주제로 쌀 전업농 회원들과 허심탄회한 의견을 나눴다.

한국 쌀 전업농 전남도연합회는 전남 쌀 산업 발전을 위한 지속적인 관심과 지원에 감사의 뜻을 담아 김 지사에게 감사패를 전달했다.

김 지사는 "쌀 생산 과잉, 소비 감소, 농촌 고령화 등으로 우리 농촌은 복합적인 위기에 직면했지만, 최근 양곡관리법 등 농업 4법 개정안이 국회를 통과하면서 쌀 산업에 새로운 전기가 마련되고 있다"고 강조했다.

간담회에 이어 진행된 조생 벼 수확 행사에는 공영민 고흥군수, 송형곤·박선준 전남도의원, 신정옥 한국쌀전업농 전남도연합회장과 시군회장단, 김중권 전남연합회 대외협력부회장 등 30여 명이 참석했다.

김 지사는 콤바인을 직접 운전하면서 벼 수확 시연에 참여하고, 농업인들과 일일이 인사를 나누며 격려했다.

이어 "올해도 이상기후 등 어려운 여건에서 좋은 결실을 본 농업인께 감사드린다"며 "풍년의 기쁨을 함께 나누게 돼 매우 뜻깊다"고 말했다.

전남도는 앞으로도 고품질 쌀 중심의 생산체계를 구축하고, 국내외 대형 유통업체와의 업무협약(MOU) 등을 통해 전남 쌀의 유통과 판로를 확대할 계획이다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>